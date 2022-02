Den tyske kansleren skapte drama ved å si at ukrainsk Nato-medlemskap ikke er på agendaen. Nå sier Norge det samme.

BRUSSEL (Aftenposten): Norges forsvarsminister Odd Roger Enoksen vil ikke si om Norge støtter et Nato-medlemskap for Ukraina eller ikke.

Den norske forsvarsministeren, Odd Roger Enoksen (Sp), snakket med norsk presse under det dramatiske forsvarsministermøter i Nato onsdag.

Det ble en dramatisk første dag av Natos forsvarsministermøte. Under den avsluttende pressekonferansen varslet Nato-sjef Jens Stoltenberg at Nato planlegger å utplassere nye kampstyrker i Sør- og Øst-Europa.

– Jeg beklager å si at dette er den nye normalen i Europa, sa Stoltenberg. Og forklarte det med at Russland nå har vist at de villige til å teste grunnleggende prinsipper for sikkerheten i Europa.

Men dramaet startet et døgn tidligere.

Da besøkte den tyske forbundskansleren Olaf Scholz Kreml og ble tilbudt plass rundt det nå berømte langbordet til Vladimir Putin.

Men det var hverken møtet eller langbordet som skapte overskrifter den dagen. Derimot en rekke uttalelser Scholz kom med overfor tysk presse etter møtet.

Der sa han blant annet at det er vår fordømte plikt å avverge en krig i Europa.

Men det var en annen uttalelse som skapte enda mer drama.

Sådde tvil om Nato-medlemskap

– Fakta er at alle som er involvert i dette, vet at Nato-medlemskap for Ukraina ikke er på agendaen. Derfor kan vi heller ikke ha en militær konflikt over et spørsmål som ikke er på agendaen, fortalte Scholz tyske medier.

Tysklands forbundskansler Olad Scholz la ned krans på Den ukjente soldats grav i Kreml tirsdag. Deretter hadde han et møte med president Vladimir Putin

Uttalelsen er i tråd med det mange Nato-land mener, men som få kvier seg for å si offentlig. Da Stoltenberg ble spurt om Scholz uttalelser foran forsvarsministermøtet, svarte han:

– Mitt budskap er at det er opp til de 30 allierte å avgjøre dette. Russland bestemmer ikke hvem som skal være medlem av Nato eller ikke, svarte Stoltenberg.

Enoksen vil ikke svare

Nå innrømmer også den norske forsvarsministeren, Odd Roger Enoksen at medlemskap for Ukraina ikke er aktuelt:

– Medlemskap for Ukraina er ikke på Natos bord og ingen sak i dag, sier han til Aftenposten.

– Men hva med Norge? Er Norge for eller mot at Ukraina skal bli Nato-medlem?

– Ukrainsk medlemskap i Nato er ikke på agendaen i dag.

– Det var ikke det jeg spurte om?

-Nei, jeg er klar over det. Det skal vi ta stilling til om det blir en konkret sak. Akkurat nå er det ikke det, svarer Enoksen.

– Viktig prinsipp

Samtidig understreker Enoksen at dette er et viktig prinsipp:

– Dette handler om hvem som skal bestemme. Nato kan aldri tillate at Russland skal diktere eller bruke militære trusler til å nekte enkeltland medlemskap, sier Enoksen.

– Det vil også kunne ramme andre. Tenk om Finland eller Sverige skulle ønske medlemskap og kom i samme situasjon som Ukraina: Det er helt utenkelig at Nato ville akseptere en slik strategi.

Både Stoltenberg og Enoksen er åpne for å snakke med russerne, men noen deres krav vil være umulig å innfri. Det gjelder Russlands viktigste krav om å ha rett til å diktere hvem som kan bli medlem av Nato.

Ingen tegn til deeskalering

Tirsdag var Nato-sjef Jens Stoltenberg forsiktig optimist og sa at det var kommet nye signaler fra Moskva som tydet på at Kreml kunne være villige til å forfølge det diplomatiske sporet.

Samtidig understreket Nato-sjefen at man ikke hadde sett tegn til tilbaketrekning på bakken.

Jens Stoltenberg åpner det to dager lange forsvarsministermøtet i Brussel.

Ved åpningen av Natos forsvarsministermøte onsdag, var imidlertid pessimismen tilbake.

-Russland viser ingen tegn til å trappe ned, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg. Tvert imot har styrkeoppbyggingen rundt Ukraina økt, advarte han.

– Dette er den nye normalen

Etter første dag av forsvarsministermøtet var Nato-sjefen enda mer pessimistisk. Nå varslet Stoltenberg at Nato planlegger nye kampgrupper i Sentral- og Øst-Europa.

Han presiserte at noen endelig avgjørelse ikke er tatt. Men Romania har sagt seg villig til å være vertskap for en kampgruppe, og Frankrike har sagt seg villig til å lede den.

De nye kampgruppene vil komme i tillegg til de som allerede er plassert i Polen og Baltikum.

– Jeg beklager å måtte si at dette er den nye normalen i Europa, sa en alvorstynget Nato-sjef.

Da han fikk spørsmål om hva han mener med dette, sa Stoltenberg at den nye normalen er Russlands vilje til å teste og bryte noen av grunnprinsippene for sikkerhet i Europa.

Kreml gjorde narr av Nato

Russiske myndigheter betegner Natos analyse av russiske styrkebevegelser nær Ukraina som feilaktige. Amerikanske etterretningskilder har tidligere hevdet at Russland kunne komme til å invadere Ukraina onsdag. Det skjedde ikke.

– Natos vurdering av situasjonen er problematisk, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Russlands regjering gjorde onsdag narr av vestlig medier for å fremstille 16. februar som dagen Russland skulle invadere Ukraina.

– Jeg vil gjerne be amerikanske og britiske medier publisere datoen for invasjonene våre det kommende året. Jeg vil gjerne planlegge ferien min, skriver talskvinne Maria Zakharova i utenriksdepartementet i Moskva i sosiale medier.