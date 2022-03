Forsker: Putins historie om Ukraina er en historie skapt for å tilpasses hans eget narrativ

Nato kan kontrollere enkeltenheter i det ukrainske militæret. Historien Putin fortalte forrige uke, er laget for å styrke Russlands narrativ, mener forskere.

Russlands president Vladimir Putin under en pressekonferanse tidligere denne måneden.

1. mars 2022 13:33 Sist oppdatert nå nettopp

– For oss er ikke Ukraina bare et naboland. Det er et integrert del av vår egen historie, kultur og åndelige sfære.

I en TV-sendt tale til det russiske folk mandag 21. februar, la Russlands president Vladimir Putin ut om Ukrainas tilknytning til Russland.