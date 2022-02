Flere byer under angrep. Russland skal ikke ha klart å ta en eneste by, ifølge Ukraina.

Natt til lørdag skal Ukraina ha blitt angrepet fra russisk offensiv over hele landet. Her er fire viktige punkter fra natten.

Bygning står i brann i Kyiv etter russiske angrep.

26. feb. 2022 08:27 Sist oppdatert nå nettopp

Som advart fra den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj fredag kveld: Russerne har angrepet med full styrke natt til lørdag.

Her er det viktigste som har skjedd.

1. Harde kamper i Kyiv

Nok en dramatisk natt er over i Ukrainas hovedstad Kyiv. Innbyggerne tilbringer natten i bomberom med sporadiske lyder av flyalarmer, eksplosjoner og skuddvekslinger.

Kampene i Kyiv har pågått i flere nabolag og ved T-banestasjoner. Kyiv Independent meldte 03.40 lokal tid om mer enn 50 eksplosjoner og kraftige avfyringer med maskingevær.

Blant annet skal kraftstasjonen CHP-6 ha blitt angrepet.

Tidlig lørdag blusser kampene opp igjen i Kyiv. Innbyggerne blir bedt om å søke tilflukt og holde seg unna vinduer.

Ukrainas hær opplyser at den natt til lørdag slo tilbake et russisk angrep på en av hovedstadens Kyivs hovedveier.

– Russland angrep en av de ukrainske militærenhetene som var utstasjonert på Peremohy-avenyen i Kyiv. Angrepet ble slått tilbake, skriver den ukrainske hæren på sin offisielle Facebook-side.

2. Angrep over hele landet

Russland angriper byer i hele Ukraina, ifølge Kyiv Independent-journalist Oleksiy Sorokin. De kommer med stridsvogner, bakkestyrker og raketter.

Byen Melitipol sør i Ukraina skal ha blitt tatt, melder russiske myndigheter tidlig lørdag. Det skriver Reuters, som siterer russiske Interfax. Der har det pågått harde kamper de siste to dagene. Ukraina nekter for at byen er tatt.

Lørdag morgen gikk flyalarmen i en rekke byer over hele Ukraina.

Reuters melder om kamper i både Mariupol, Kherson, Mykolaiv og Odessa. De siterer presidentens rådgiver, Mykhailo Podolyak. Det ukrainske forsvaret melder også om tunge kamper i byen Vasykliv, rundt tre mil sør for Kyiv.

3. Ukraina står imot

Ingen nye byer skal ha blitt tatt av Russland, ifølge ukrainske myndigheter. Det står i kontrast til det Russland sier om Melitopol tidlig lørdag.

De hardeste kampene har pågått i Kyiv. Blant annet skal det ukrainske luftforsvaret ha skutt ned to russiske jagerfly. Det meldte Kyiv Independent tidlig natt til lørdag.

I tillegg skal en russisk kolonne med seks militære kjøretøy ha blitt ødelagt av det ukrainske forsvaret.

Ukrainske myndigheter melder om minst 3000 døde russiske soldater.

– Vi stopper troppene deres med alle tilgjengelige midler. Forsvaret og sivilbefolkningen har kontroll på Kyiv.

Det sier Oleksij Danilov i Ukrainas sikkerhetsråd, ifølge den ukrainske avisen lb.ua.

4. Presidenten takket nei til evakuering

USA står klare til å evakuere president Zelensky, skriver The Washington Post.

Det takket han nei til. Zelensky har selv sagt at russerne har utpekt ham som mål nummer én, med familien hans neste på listen.

Ifølge presidenten avgjøres byens skjebne nå. Det sa han i en Facebook-video tidlig lørdag morgen.

– Vi vil ikke legge ned våpnene, vi vil forsvare vårt land, sier presidenten.