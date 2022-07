Ukraina hyller våpenet. Nå vil de ha enda flere.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Våpenet har snudd utviklingen på slagmarken, mener ukrainske myndigheter. Men kan drømmen fortsette?

Prøveskyting med en HIMARS i 2011. Nå er våpenet svært ettertraktet i Ukraina.

15 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

HIMARS. Nevner du de seks bokstavene i en samtale i Ukraina, er det garantert at mangt et ansikt vil lyse opp.

Våpenet har brakt sårt trengt godt nytt fra slagmarken for den ukrainske hær. I starten av juli tapte de slaget om Lysytsjansk, den siste byen under ukrainsk kontroll i fylket Luhansk. Med det tok Russland kontroll over en av to områder i østlige Donbas, hvor blodige slag fortsetter å rase.