Verdens mest beundrede kvinne og mann er gift

Barrack og Michelle Obama topper listen over menn og kvinner verden ser mest opp til. Det gjorde de i fjor også.

Stjernestatusen var ganske følbar da Obama-ekteparet mottok Nobel-hyllesten i Oslo i 2009. Elleve år senere topper begge listen over verdens mest beundrede.

Nå nettopp

Hvilken nålevende person i verden beundrer du mest? Meningsmålingsbyrået YouGov har stilt spørsmålet til mer enn 42.000 mennesker i 38 land. Resultatet ble publisert tirsdag – og ga krystallklare svar:

Snart fem år etter at de forlot Det hvite hus, topper ekteparet Obama hver sin kjønnskategori. Ekspresidenten sto øverst på pallen også i fjor, etter å ha klart å rive Bill Gates ned fra en langvarig topp-plassering.

Hans kone, Michelle, kan til overmål glede seg over posisjonen for tredje år på rad.

Microsoft-gründer Bill Gates lå lenge øverst på Yougovs store beundrings-kåring. I år måtte han ta til takke med annenplass.

Xi Jinping står ikke like høyt i kurs over hele verden. Men han har mange nok i ryggen til å kapre tredjeplassen på beundrings-toppen andre år på rad.

President Joe Biden er i julestemning. Men han har liten grunn til å juble over verdens beundring.

Faktisk har alle de tre pallplassene for begge kjønn vært uendret siden i fjor. Om dette har noen sammenheng med ekstrem ustabilitet ellers i verden, skal være usagt.

På mannssiden blir Obama etterfulgt av Bill Gates og Kinas president Xi Jinping. For de som måtte lure, YouGov har vektet stemmene i forhold til folketall i de ulike kandidatenes hjemland.

Det må uansett være trist for sittende president Joe Biden å konstatere at han havner helt nederst på 20. plass på mannslisten. Valgtaper Donald Trump, kan derimot glede seg over å sveve syv plasser over sin rival.

På kvinnefronten har eksførstedame Michelle Obama selskap av skuespiller Angelina Jolie og listens eldste, Englands dronning Elizabeth (95) i toppen.

Også blant kvinnene merkes etterdønningene fra amerikanske valgkamper. Visepresident Kamala Harris har kapret ellevteplassen rett foran partifelle og tidligere presidentkandidat Hillary Clinton.

Litt lenge ned, på 16. plass, viser en annen tidligere presidentfrue, Melania Trump, at hun stadig er en kvinne mange ser opp til.

I en alder av 95 år er dronning Elizabeth verdens tredje mest beundrede kvinne. Det var hun også i fjor. Her avbildet i oktober.

Eneste skandinaviske innslag på beundringslisten er Greta Thunberg. Hun har rykket opp tre plasser siden i fjor,

Mange av navnene på listen er trolig ukjente for de fleste skandinaver. Desto større grunn har vi til å merke oss at det største bykeset oppover listen sto den indiske skuespilleren Priyanka Chopra for. Verden er et stort sted.

Den eneste representanten vi skandinaver kan smykke oss med, er klimaaktivist Greta Thunberg.

Katolikker i hele verden kan uansett glede seg over at Pave Frans er adskillig mer beundret enn USAs sittende president.