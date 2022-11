Det ble en valgthriller uten like. Dette er vinnerne, taperne og veien videre.

Plutselig endret alt seg. Til slutt avgjorde stemmene fra Grønland. Mette Frederiksen ble den store vinneren. Men alt er ikke som før.

Statsminister Mette Frederiksen var rørt da hun endelig kom på Socialdemokratiets valgvake. Hun konstaterte at partiet hadde gjort sitt beste valg på 20 år.

2. nov. 2022 03:13 Sist oppdatert nå nettopp

Det var varslet at det ville bli spennende. Men selv garvede politiske kommentatorer var målløse og måtte gni seg i øynene. Vanligvis er valgresultatet i Danmark klart rundt midnatt.

Men da ventet hele Danmark fortsatt på stemmene fra to skolekretser i København. Hele kvelden hadde det ligget an til at rød blokk mistet flertallet. Så gikk stemningen på valgvaken til Socialdemokratiet i taket.

Danskene våkner uansett opp til et nytt politisk landskap.

Hvordan gikk valget og hva skjer nå?

1. Vant «folkeavstemningen»

Valget ble kalt en folkeavstemning om Mette Frederiksen. Danmarks sosialdemokratiske statsminister har fått ord på seg som en tydelig og handlekraftig politiker. Hun ledet landet gjennom koronakrisen og nå krisen i Europa. Men hun er blitt beskyldt for å være maktarrogant. Hun fikk sterk kritikk for håndteringen av den såkalte mink-skandalen.

Derfor var det knyttet stor spenningen til hvordan sosialdemokratene ville gjøre det. Da valgdagsmålingen kom tirsdag kveld så det ikke lovende ut for sosialdemokratene.

Men så snudde det. Socialdemokratiet har gjort sitt beste valg på 20 år. De andre partiene på rødgrønn side slet. Derfor så det ut til at flertallet var tapt. Med et nødskrik sikret rød blokk 87 mandater. I tillegg kommer et rødt mandat fra Færøyene.

Natt til onsdag så det ut til at også de to mandatene fra Grønland arrow-outward-link går til de røde. Da er den magiske grensen på 90 nådd. Det gir rødt flertall.

– Jeg er utrolig, utrolig glad. Det er en kjempetillitserklæring, sa en rørt Mette Frederiksen da hun banet seg vei gjennom valgvaken natt til onsdag.

2. Hvem skal regjere?

Selv om Frederiksens blokk ser ut til å ha vunnet valget, vil hun levere regjeringens avskjedssøknad til dronningen onsdag.

Før valget sa Mette Frederiksen at hun ville danne en bred regjering på tvers av blokkene. Det sto hun fast på i natt. Hun pekte på at det nå er 12 partier i Folketinget, som er fire mer enn da hun selv ble folkevalgt første gang. Statsministeren mente at det betyr at de må samarbeide bredere for å løse de største problemene: ventelister i helsesektoren, psykiatrien og klima.

Dermed blir det en såkalt dronningrunde. Det betyr at en «kongelig undersøker» skal finne ut hvem som kan danne regjering. Mette Frederiksen blir trolig denne undersøkeren. Og så er det store spørsmålet: Hvem vil hun danne regjering med? Hittil har hun styrt en ettpartiregjering.

– Mine store appell i kveld er at vi skal la valgkamp være valgkamp og skape de løsningene som skal til. Jeg utelukker ikke noen, sa Frederiksen da hun fikk spørsmål om hvem hun vil ha i regjering.

Lars Løkke Rasmussens parti gjorde et kjempevalg og ble tredje størst. Men i natt så det ikke ut til at de havnet på vippen likevel.

3. Blir kanskje ikke kongemaker likevel

Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har vært en hovedperson i årets valgkamp. Det nye partiet hans Moderaterna ble tredje største parti.

Valgkvelden så det ut som om de ville havne på vippen. Da ville han bli «kongemakeren» som avgjorde hvem som ble statsminister.

– Danmark skal ha en ny regjering, sa eksstatsminister selvsikkert på valgvaken. Lars Løkke Rasmussen kom med en rekke sterke hint om hva han ønsker seg. Men han ville fortsatt ikke si hvem han vil ha som statsminister.

– Hvem som skal sitte ved bordenden av regjeringen, vil jeg ikke svare på i dag. Vi trenger ikke et langbord, men et rundt bord der mennesker setter seg sammen med mot og utsyn, sa Rasmussen.

Men han kan ha gledet seg for tidlig. Hvis rød blokk får flertall, vil han ikke få så stor innflytelse. Men det spekuleres uansett at han kan bli en samarbeidspartner for Mette Frederiksen.

I partilederdebatten i natt sa han at det var naturlig at Mette Frederiksen ble «kongelig undersøker». Men han presisert at det ikke var sikkert hun skulle bli statsminister.

3. De største taperne og vinnerne

Valget har endret det politiske landskapet i Danmark. Det er nå 12 partier i Folketinget.

Tre av de gamle partiene, Venstre, De konservative og Radikale Venstre, gjorde katastrofalt dårlige valg.

Dansk Folkeparti, som i 2015 var landets nest største parti, er blitt et miniparti. Men partiets grunnlegger Pia Kjærsgaard jublet over at de klarte å krabbe over sperregrensen.

En forklaring på at både Venstre og Dansk Folkeparti gjorde det dårlig, var de nye partiene. Inger Støjberg var tidligere innvandringsminister for Venstre. I desember i fjor ble hun dømt i riksrett for en sak fra hennes ministertid. Nå har hun dannet Danmarksdemokraterne, som stormet inn Folketinget.

I tillegg var Lars Løkke Rasmussens nye parti en valgvinner.

Ved siden av de to nye partiene, gjorde det liberalistiske partiet Liberal Alliance et knallvalg. Det mangedoblet oppslutningen. Spesielt blant de unge har partileder Alex Vanopslagh gjorde det sterkt.

Inger Støjberg tilbake i Folketinget - med samme kjole som dagen hun ble kastet ut på grunn av riksrettsdommen.

Hva skjer nå?

Nå vil det bli forhandlinger om hvem som skal danne ny regjering. Valgforsker Martin Vinæs Larsen ved Aarhus universitet sier til Berlingske arrow-outward-link at Mette Frederiksen har noen gode kort på hånden.

– Hun kan gjøre et ærlig forsøk på å danne en bred regjering, som hun har lovet. Men hun har hele tiden sitt røde flertall i bakhånd, som hun kan vende tilbake til. Derfor er dette er riktig godt resultat for Mette Frederiksen, sier han.

Men de fleste tror at forhandlingene vil bli vanskelige. Hverken Socialistisk Folkeparti eller Enhedslisten ønsker noe regjeringssamarbeid over midten. Det gjør derimot Moderaterne og Radikale Venstre. Det er derfor høyst uklart hvordan en ny regjering vil se ut.

Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen konstaterte at valget gikk dårlig. Partiet gikk ned med nesten ti prosentpoeng.