Putin truet med å hindre Ukrainas kornstransport. Nå rapporteres det at han har snudd.

For fire dager siden sa Russland at avtalen om ukrainsk korntransport var blitt suspendert. Men nå har Putin snudd, ifølge Tyrkia.

Transport av ukrainsk korn gjennom Svartehavet er avgjørende for verdens matsikkerhet.

2. nov. 2022 09:10 Sist oppdatert 22 minutter siden

Det har de siste fire dagene vært stor usikkerhet om hva som kom til å skje med Ukrainas eksport av korn og andre matvarer. Russland sa lørdag at de ville suspendere avtalen som sikret en transportkorridor ut i Svartehavet.

Onsdag så det ut til at ingen transportskip ville legge ut fra havnene ved Odesa i Ukraina. Men så kom Tyrkia med en overraskelse. Ifølge dem har Russland varslet av korn-avtalen gjenopptas.

Den russiske regjeringen har opplyst at avtalen om eksport av korn fra Ukraina gjenopptas, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ifølge AP.

Nå har også det russiske forsvarsdepartementet bekreftet dette. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Korneksporten fra Ukraina stoppet opp da krigen i Ukraina startet. Siden Ukraina er en viktig mateksportør, skapte det uro for matsikkerheten mange steder i verden.

I sommer ble det fremforhandlet en avtale som likevel åpnet for uteksportering av ukrainsk korn, andre matvarer og kunstgjødsel. Når Russland lørdag sa de ville suspendere avtalen, skapte det ny usikkerhet om hvordan det ville gå med tilgangen på mat i mange fattige land.

Satte eksportrekord

Faktisk har ikke korneksporten stoppet helt opp. Mandag seilte 12 skip ut fra havnene ved Odesa. De hadde 354.500 tonn korn eller andre matvarer om bord.

Dette var ifølge Al Jazeera den største mengden matvarer som er seilt ut fra Ukraina siden juli, da en FN-støttet avtale fikk slutt på en russiske blokade. Blokaden truet matsikkerheten i flere av verdens fattigste land.

Rekorden ble satt to dager etter at Russland varslet at de ville suspendere kornavtalen. Begrunnelsen var et påstått ukrainsk angrep på russiske marinefartøyer. Russland hevder korridoren for mateksport ble brukt av ukrainske dronefly og droneskip.

Etter å ha krysset Svartehavet må skipene med ukrainsk mat ta seg gjennom Bosporosstredet ved Istanbul.

Matprisene steg

Ukraina er en av verdens ledende korneksportører. Millioner av tonn med korn og andre matvarer er blitt kjøpt opp av FN og sendt til steder i verden det det har vært sultkatastrofer. Å få i gang eksporten har vært viktig for Ukrainas økonomi og for verdens matsikkerhet.

Hjelpeorganisasjoner, inkludert Verdens matvareprogram (WFP), har advart om faren for en global sultkatastrofe.

Fra 2019 til 2022 har antallet mennesker som er rammet av «akutt matusikkerhet», blitt fordoblet til 345 millioner mennesker, skriver Voice of America arrow-outward-link . For øyeblikket er 50 millioner mennesker enten rammet av sult eller på randen av å bli rammet av sult, ifølge WFP.

Umiddelbart etter at Russland suspenderte kornavtalen, økte de globale matprisene. Prisen på fremtidige leveranser av hvete gikk opp med 6 prosent. Prisen på mais og soyabønner gikk også opp, melder Reuters.

Avtalen som åpnet opp for eksport av korn og andre matvarer fra Ukraina, har bidratt til å holde matprisene nede.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, besøkte 29. juli en av havnene der korn ble lastet på skip.

Avhengig av fortsatt forsikring

Ukrainas mateksport med skip stanset umiddelbart etter Russlands angrep på landet 24. februar.

Fem måneder senere, 22. juli, etablerte Russland, Ukraina, Tyrkia og FN en mekanisme som skulle gjøre det mulig å få gjenopptatt Ukrainas eksport av korn, andre matvarer og kunstgjødsel. Avtalen, som kalles «Svartehavets korninitiativ», går ut på at transportskip skal kunne seile trygt gjennom en korridor inn mot tre havner ved den ukrainske byen Odesa. Deretter går de ut gjennom korridoren og mot Tyrkia.

Skipene må underkaste seg kontroll fra et felles koordinasjonssenter i Istanbul (JCC) for å sikre at ingen uønskede varer er med i lasten.

Så langt er 9,5 millioner tonn korn og andre matvarer blitt eksportert.

Ukrainas president mente tirsdag at verden trenger å sikre eksporten fra Ukraina bedre.

– Korridoren for eksport fra ukrainske havner trenger et langsiktig og troverdig forsvar, og verden må gi et bestemt svar på ethvert russisk forsøkt på å forstyrre den, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tirsdag.

Ingen land har imidlertid vist særlig interesse for å bruke militære midler for å avskrekke russiske marinefartøyer i Svartehavet. Det vil nemlig kunne eskalere Ukraina-krigen på en farlig måte.

Det er flere enn 100 skip som venter på å bli inspirert av JCC. Tjenestemenn sier de forsøker å få unna etterslepet. Det skal være 2 million tonn korn på skipene som venter på å bli inspisert. Det er nesten en fjerdedel av alt kornet som er blitt eksportert fra Ukraina siden sommeren.

Kornavtalen skulle i utgangspunktet vare i 120 dager. Skal den fortsette å gjelde, må den fornyes i slutten av november.

Russland har ikke vært helt fornøyd. Avtalen åpnet også for at Russland kunne eksportere ammoniakk og kunstgjødsel. Men potensielle kjøperes frykt for sanksjoner har kommet i veien for russisk eksport.