Støre i nytt brev: Verden trenger Kinas ledelse

Statsministeren gratulerer sin nyslåtte kinesiske kollega. – Ille at Norge fortsetter sin legitimering av diktaturet, sier MDG-talsmann.

Jonas Gahr Støre ønsker tettere bånd mellom Norge og Kina.

19.03.2023 09:34 Oppdatert 19.03.2023 11:53

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker å knytte tettere bånd mellom Norge og Kina. I et brev til Kinas nye statsminister Li Qiang gratulerer Støre sin kollega med utnevnelsen.

– Kinas støtte og ledelse er helt nødvendig for å kunne møte globale utfordringer, skriver Støre i gratulasjonsbrevet.

Det er datert 15. mars.

Han legger til at Norge og Kina deler interesser på flere områder. Til neste år er det 70 år siden Norge anerkjente Folkerepublikken Kina. Støre skriver at dette blir en mulighet til å øke samarbeidet gjennom handel og kulturutvekslinger.

Brevet ble lagt ut på Twitter av Kinas ambassade i Oslo lørdag kveld.

Jonas Gahr Støre sendte gratulasjonsbrev til sin nyslåtte kinesiske kollega.

Nevner ikke Ukraina-krigen

I brevet nevner ikke Støre noe om Kinas masseinternering av uigurer eller andre menneskerettighetsbrudd. FNs høykommissær for menneskerettigheter omtaler behandlingen av uigurer som en mulig forbrytelse mot menneskeheten.

Støre skriver heller ikke noe om at Kinas ledere har nektet å fordømme Russlands angrepskrig i Ukraina.

Norge har lagt forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina på is på grunn av dette.

Støres brev til Li Qiang kommer i tillegg til Kong Haralds gratulasjonsbrev til Kinas statsleder Xi Jinping. Xi ble nylig oppnevnt til en tredje femårsperiode som Kinas leder.

Han skal etter planen besøke Moskva mandag. Der skal han møte Russlands president Vladimir Putin.

Reagerer på brevet

Kongens brev fikk MDGs utenrikspolitiske talsperson til å reagere.

– Kina har ikke frie valg. Det er et absolutt diktatur. Xi Jinping er Putins fremste støttespiller og bestevenn i krigen mot Ukraina og demokratiet. Kongens gratulasjon er tonedøv, sier Carl Johansen til NTB.

Overfor Aftenposten sier Johansen at han også reagerer på brevet fra Støre til Li Qiang.

– Det ille at Norge fortsetter sin legitimering av diktaturet, sier han, og legger til:

– Støre fortsetter å velge kortsiktig økonomisk vinning fremfor solidaritet. Som Putins krig mot Ukraina har vist, vil prisen for det kunne komme til å bli høy.

Fremmet Kina-forslag i Stortinget

Også Venstre-leder Guri Melby er svært kritisk:

– Rent sikkerhetspolitisk er dette naivt fra Støre, fra et menneskerettsperspektiv er det usmakelig. Dette står i grell kontrast til Jens Stoltenberg, som har sagt at det er farlig å gjøre seg avhengig av autoritære regimer, sier hun, og tilføyer:

– Støre skryter av Kinas lederskap mens han ignorerer at kinesiske myndigheter sender uigurer i konstrensasjonsleirer og at Xi Jinping har utradert demokratiet i Hongkong.

MDG, Venstre, KrF og Rødt fremmet nylig et forslag i Stortinget. Det handler om Norges ansvar for å bringe behandlingen av uigurer og andre minoriteter i Kina inn for FN. Foreløpig blir ikke forslaget støttet av andre partier enn disse. Et flertall er dermed langt unna.

– Handlingene drevet av kinesiske myndigheter kan bare beskrives som statsterrorisme mot egen befolkning. Jeg vil anbefale Støre å ikke skryte av ledelsen til autoritære diktaturer, sier Guri Melby.

Statsminister Jonas Gahr Støre har foreløpig ikke svart på kritikken fra MDG og Venstre.

Li Qiang er Kinas nye statsminister.

Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe skriver i en e-post til NTB at det er regjeringen som er ansvarlige for den norske utenrikspolitikken.

– Som statsoverhode sender Hans Majestet Kongen gratulasjoner på vegne av Norge, på bakgrunn av hva norske myndigheter tilråder. Jeg henviser derfor til Utenriksdepartementet for ytterligere svar, sier Varpe.

De fleste gratulasjonsmeldingene til Xi er kommet fra autoritære land som Russland, Nord-Korea og Kongo.

Brevet fra Kongen var blant de første til Xi fra vestlige ledere. Tyskland og Nederland var også tidlig ute med slike gratulasjoner.

Kontroversiell felleserklæring

Forholdet mellom Norge og Kina har gått i en berg-og-dal-bane de siste 13 årene. Da menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010, straffet Kina Norge ved å avslutte den politiske og diplomatiske dialogen.

Båndene til Midtens rike ble gjenopprettet i desember 2016. Da signerte Norge og Kina en felleserklæring i Beijing. Teksten i denne erklæringen har fått mye kritikk. Spesielt på grunn av to setninger:

«Norge respekterer Kinas utviklingssti og sosiale system, og Norge lovpriser høyt den historiske og enestående utviklingen som er skjedd i Kina.»

«Norge skal gjøre sitt beste for å unngå enhver fremtidig skade på det bilaterale forholdet mellom landene.»

Da Jens Stoltenberg var norsk statsminister, skal han ha avvist tilsvarende punkter i et utkast til en avtale som ble fremlagt i 2013. Det opplyser flere kilder som Aftenposten har snakket med.