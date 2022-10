Liz Truss gjør dramatisk u-sving om rikingskatt etter ti dager med kritikk

Den nyvalgte britiske statsministeren Liz Truss har trukket et av sine mest kontroversielle forslag. Det melder landets finansminister.

Storbritannias statsminister Liz Truss foreslo å fjerne toppskatten. Nå melder finansminister Kwasi Kwarteng at forslaget trekkes tilbake.

3. okt. 2022 08:39 Sist oppdatert nå nettopp

Som fersk statsminister foreslo Liz Truss å fjerne toppskatten. Det er en skatt på 45 prosent av inntekt over 1,8 millioner norske kroner. Senest søndag sa Truss at hun absolutt fortsatt støttet forslaget.

Mandag, bare ti dager etter det ble lansert, ble forslaget likevel trukket tilbake. I en Twitter-melding arrow-outward-link skriver finansminister Kwasi Kwarteng at «vi forstår og vi har lyttet».

Forslaget om skattekutt ble en «distraksjon» for målet om å takle Storbritannias utfordringer, skriver han videre. Ifølge Financial Times arrow-outward-link skal også Truss ha innsett at planen ikke hadde sjans til å komme seg gjennom Underhuset.

Nyheten har ført til at det britiske pundet i morgentimene mandag styrket seg markant, både mot dollar og euro. Det skriver Dagens Næringsliv (DN). arrow-outward-link

Storbritannias finansminister Kwasi Kwarteng lanserte forslaget om skattekutt for ti dager siden. Nyheten førte til at den britiske valutaen stupte til et historisk lavt nivå mot den amerikanske dollaren.

Kritikk fra egne rekker

Forslaget om skattekutt var en del av en større skattepakke som ble lagt frem av finansminister Kwasi Kwarteng for ti dager siden. Han og Truss var overbevist om at pakken ville skape økonomisk vekst.

Men forslaget sendte i stedet sjokkbølger gjennom markedet. Ved begynnelsen av forrige uke stupte den britiske valutaen til et historisk lavt nivå mot amerikanske dollar, skriver DN.

Planen, og spesielt forslaget om skattekutt, ble møtt med mye kritikk, blant annet fra Det internasjonale pengefondet (IMF). Den høye inflasjonen skaper problemer for mange briter med lav inntekt. Skattekuttet har heller ikke vært populært innad i det konservative partiet.

Toryene arrangerer akkurat nå landsmøte i Birmingham. Der har flere fremtredende konservative politikere kritisert statsministerens skattekutt.

– Vi må prioritere vanlige husholdninger, sier den tidligere konservative ministeren Grant Shapps til BBC arrow-outward-link .

Han advarer mot «skattekutt for rike folk».

Skattekutt-forslaget ble skrotet på dag to av landsmøtet til det britiske konservative partiet. Her er Liz Truss med sin mann Hugh O'Leary, helseminister Therese Coffey og finansminister Kwasi Kwarteng.

– Har ødelagt sin økonomiske kredibilitet

Liz Truss’ dramatiske u-sving om rikingskatten kommer på dag to av landsmøtet. BBC beskriver det som en «ydmykende nedtur» for den ferske statsministeren.

U-svingen vil ikke bli glemt, skriver BBCs politisk redaktør arrow-outward-link i Birmingham, Chris Mason. Han påpeker at debatten om skattepakken handlet om hvorvidt den nye regjeringen visste hva de drev med. Om de hadde kontroll.

Til syvende og sist hadde de ikke det, mener Mason.

Labour, landets største opposisjonsparti, mener regjeringen nå har ødelagt sin økonomiske troverdighet og tilliten til Storbritannias økonomi.

– Dette er ikke over, det er bare en distraksjon, sier partiets finanspolitiske talsperson Rachel Reeves i en uttalelse.

– De må reversere hele sin økonomiske, diskrediterte strategi, sier hun videre.

Finansminister Kwarteng mener derimot de har lyttet til folket.

– Striden rundt skattekuttet druknet de andre delene av skattepakken, sa han i et radiointervju med BBC mandag morgen, gjengitt av The Guardian arrow-outward-link .

På spørsmål om han har tenkt å gå av, var svaret klart:

– Ikke i det hele tatt.