KYIV (Aftenposten): Det meldes om missilangrep mot minst 10 ukrainske byer etter at Vladimir Putin ga Ukraina skylden for sabotasjen mot Krym-broen.

10. okt. 2022 08:25 Sist oppdatert 38 minutter siden

Vi advarer om sterke bilder i denne reportasjen.

Dmytro Zemlyanov (22) våknet til lyden av eksplosjoner i morges. Like etterpå ristet leiligheten da nabogaten ble bombet. Etterpå gikk han til åstedet for å se hva som hadde skjedd. Der var det flere skadede og utbrente biler fra angrepet. Sårede mennesker fikk førstehjelp.

– Det er skummelt. Veldig skummelt, sier han til Aftenposten.

Den første bølgen med missiler kom midt under morgenrushet i Kyiv.

Like etter hørtes nye eksplosjoner. Flere mennesker løp til garasjer for å bruke dem som bomberom.

Flammene står opp ved en glassbro rett ved Frihetsbuen i Kyiv.

Russland sendte i løpet av mandag morgen og formiddag inn flere bølger med missiler mot Ukraina. De første eksplosjonene kunne høres under morgenrushet. Sivile ble drept, mens energi- og varmeanlegg ble ødelagt i det som så ut som et hevnangrep etter at president Vladimir Putin erklærte at lørdagens angrep mot Ukraina-broen var et terrorangrep.

Blant målene som ble rammet i Kyiv, var en glassbro for gående som ligger like ved Frihetsbuen i sentrum av byen. Broen ligger bare noen titalls meter fra EUs hovedkontor for støtte av ukrainske reformer i sikkerhets- og forsvarssektoren (EUAM).

Ved en lekeplass i Kyiv var det et kjempekrater etter nedslaget av et missil.

Bilder fra nyhetsbyråene og i sosiale medier viste også at en skyskraper som heter 101-tårnet var blant de mange målene som ble rammet i Kyiv.

(Artikkelen fortsetter nedenfor videoen og kartet som viser missilangrep)

Folk sang patriotiske sanger i garasjen/bomberommet for å holde humøret oppe. Men flere kommer gående med bagasje for å forberede seg på å tilbringe lengre tid her.

Mandag formiddag kom meldinger om at en tredje bølge med missiler var blitt sendt inn over Ukraina.

75 missiler er blitt avfyrt mot Ukraina. 41 av dem er blitt skutt ned, sa Ukrainas forsvarssjef, general Valerii Zaluzhnyi, ifølge hærens Twitter-konto.

Senere ble tallene oppdatert til at 45 av 85 missiler var blitt skutt ned.

I en annen Twitter-melding anklager hæren russerne for å ville kompensere for avmakt på fronten med missilangrep på sivile mål.

– Terrorangrepene deres vil bare gjøre oss sterkere. Vi vil komme etter dere, skriver de på Twitter.

Flere ble skadet av eksplosjonene i Kyiv sentrum mandag morgen.

Flere drept eller såret

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget mandag Russland for å ville «fjerne Ukraina fra Jordens overflate».

Minst 10 ukrainske byer er blitt truffet av missiler, deriblant Kyiv, Lviv, Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnipro og Ternopil.

Det ukrainske innenriksdepartementet skrev først at fem personer døde og tolv ble såret i Kyiv etter minst fem bombeangrep. Tallet ble senere oppdatert til ti drepte og minst 60 sårede, ifølge politiet.

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko opplyser på Telegram at viktig infrastruktur i hovedstaden er blitt truffet.

Angrepet i Kyiv var spesielt skremmende for familier som evakuerte barn til Europa ved begynnelsen av krigen, men som ved skolestart for en måned siden returnerte til hovedstaden, skriver The New York Times. Det siste angrepet mot Kyiv var i juni.

Tepper dekker over tre drepte mennesker i byen Dnipro sentralt i Ukraina.

Rakett traff midt i gaten

En av rakettene mot Kyiv traff Volodymyr-gaten like ved Taras Tsjevtsjenko Nasjonale universitet i Kyiv. Mandag morgen var brannvesenet på plass og slukket branner i flere biler.

En rakett hadde truffet midt i gaten. En omkommet person var blitt dekket til med et klede. Flere andre personer ble skadet.

Volodymyr-gaten er ikke oppkalt etter president Volodymyr Zelenskyj, men etter Volodymyr I, som hersket som fyrste i Kyiv for 1000 år siden.

Minst én person lå død igjen på gaten etter rakettnedslaget.

Putin åpnet for hevn etter bro-angrep

Vladimir Putins ivrigste krigstilhengere i Russland har krevd blodig hevn etter lørdagens angrep på Krym-broen.

Broen er den eneste direkte forbindelsen mellom det russiske fastlandet og Krymhalvøya. Russland foretok en ulovlig annektering av Krym i 2014. Kertsjbroen, som både kan brukes av biler og tog, ble åpnet for fire år siden.

– De ansvarlige for å angripe Krym-broen var de ukrainske spesialstyrkene, sa president Vladimir Putin søndag kveld.

Dermed åpnet den russiske presidenten for at reaksjonen kan bli svært kraftig.

En rakett traff midt i Volodymyr-gaten. Minst en ble drept i dette angrepet. Flere andre ble skadet.

– Vil fjerne oss fra Jordens overflate

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget mandag Russland for å ville «fjerne Ukraina fra Jordens overflate».

– De forsøker å ødelegge oss og fjerne oss fra Jordens overflate. Ødelegge vårt folk mens de sover hjemme i byen Zaporizjzja. Drepe mennesker som jobber i Dnipro og Kyiv, skrev Zelenskyj på Telegram mandag.

– Sirene som varsler flyangrep fortsetter over hele Ukraina. Det er missiler som treffer. Dessverre er det døde og skadede, skriver han.

Hevder russerne vil skape så mye skade som mulig

Zelenskyj hevdet mandag at Russland valgte et tidspunkt for angrepet som ville føre til størst mulig tap blant folk. Han hevdet også at russerne bevisst har angrepet landets energiinfrastruktur.

– Det vil skape panikk og kaos. De vil ødelegge vårt energisystem, sier Zelenskyj i en videopost som viser at han står utenfor presidentens kontor. – Det andre målet er folket. Et slik tidspunkt og et slikt mål er valgt spesielt for å skape så mye skade som mulig.

EU-topp i bomberom

En av dem som måtte søke ly i et bomberom i Kyiv mandag morgen, var EUs justiskommissær Didier Reynders.

EU-kommissæren meldte seg om evakueringen på Twitter mandag morgen.

– Takket være rask reaksjon fra sikkerhetsfolkene, ble mine folk og meg selv raskt ført til hotellets tilfluktsrom. Vi er trygge og venter på videre oppdateringer, skriver Reynders, som også la ut et bilde fra bomberommet.

Søndag var han på besøk i forstaden Borodjanka utenfor Kyiv, hvor han så ødeleggelsene som krigen så langt hadde påført sivilbefolkningen i området. Han vektla EUs videre støtte i kampen mot «russiske krigsforbrytere».

EU-topp anklaget Russland for å ville drepe barn

Roberta Metsola, president i EU-parlamentet, sa mandag på Twitter at angrepet mot Kyiv gjorde henne kvalm.

– Igjen så viser det verden hvilket regime vi står overfor: «et som velger sine mål vilkårlig» skrev hun på Twitter. «Et som lar terror og død regne ned over barn».