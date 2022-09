Minst 634 steder i USA skal skifte navn. Norskættet statsråd sier ordet er rasistisk og sexistisk.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Skaden som ligger i ordet kan ikke overvurderes, mener statsråd Deb Haaland.

Debra Anne «Deb» Haaland er USAs innenriksminister.

«Begrepet er så støtende at jeg aldri har brukt det bortsett fra i ordren om navnebytter. Jeg vil aldri igjen gjenta det hverken her eller noen steder.» Det skrev USAs innenriksminister Deb Haaland onsdag i The Washington Post.

Nå har et organ for geografiske navn vedtatt nytt navn for 634 steder i USA. I sitt innlegg nevner hun det bannlyste ordet kun én gang: