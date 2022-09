EU foreslår nye sanksjoner mot Russland

EU foreslår nye sanksjoner mot Russland som blant annet innebærer import- og eksportforbud. Det skal svekke russisk økonomi, sier EU-sjef Ursula von der Leyen.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og utenrikssjef Josep Borrell.

NTB

49 minutter siden

– Vi er fast bestemt på å få Kreml til å betale for denne ytterligere eskaleringen, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse onsdag.

Sanksjoner vil også inneholde et oljepristak, sa hun. Hun anslår at sanksjonene vil koste Russland 7 milliarder euro i tapte inntekter.

EUs 27 medlemsland må nå forhandle og bli enstemmig enige om forslaget før sanksjonene innføres.

Bakteppe for den nye sanksjonspakken EU nå vurderer, er Russlands oppskalering i Ukraina-krigen de siste dagene. Tirsdag kom også nyheten om at gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 lekker utenfor øya Bornholm i Østersjøen. Både eksperter og politikere mener at eksplosjonene skyldes sabotasje.

Forrige uke kunngjorde den russiske presidenten Vladimir Putin en mobilisering av 300.000 reservister som skal sendes i krigen i Ukraina.

Det har også vært holdt falske folkeavstemninger i russisk-okkuperte områder i Sør- og Øst-Ukraina om innlemmelse i Russland. Disse avstemningene er blitt holdt uten tillatelse fra ukrainske myndigheter, strider mot krigslov og skjer ikke i henhold til demokratiske prinsipper.