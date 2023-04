Putin knuste all motstand. Da tok russerne et grep som selv ikke Stalin klarte å stoppe.

MOSKVA (Aftenposten): President Vladimir Putin bomber ukrainerne og fengsler motstanderne. Disse modige russerne gir likevel håp.

En russisk kvinne blir ført bort av politiet etter at hun har lagt ned blomster ved en statue av en ukrainsk dikter i Moskva. Kvinnen er én av mange russere som nå skaper problemer for Putin.

30.04.2023 09:05

I sentrum av Moskva står det en statue av en ukrainsk dikter. Hver dag legger noen russere ned blomster her, mens politiet forsøker å stoppe dem. Jeg prøver å ta bilde av det. Da kommer to politimenn løpende. De slår vekk kameraet og trekker meg mot en politibil.

All kritikk av krigen mot Ukraina blir sett på som forræderi. Og folk blir dømt til lange fengselsstraffer for å ha ytret seg. Nå skaper noen modige russere trøbbel for president Vladimir Putin.