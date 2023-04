Trumps støttespiller tapte veddemål, nektet å betale

«Bevis at jeg tar feil», sa Donald Trumps våpendrager, og hevdet at Kina rotet til presidentvalget. Han veddet 50 millioner kroner og tapte.

Mike Lindell har brukt millioner på å støtte Donald Trumps påstander om at valget i 2020 ble stjålet.

23.04.2023 17:17

– Jeg ringte kona og sa: Tenk på hva du vil gjøre med 5 millioner dollar, sier Bob Zeidman til BBC.

Han tok Mike Lindell på ordet. Lindell hevdet at han kunne bevise at kineserne påvirket presidentvalget i 2020, slik at Joe Biden vant.

– Bevis at jeg tar feil, sa Lindell.

For å understreke at han mente alvor, lovet han 5 millioner dollar (53 millioner kroner) til den som motbeviste «beviset» hans.

IT-arbeideren tok Mike Lindell på ordet.

Zeidman brukte et par timer på oppgaven. Da var han sikker på at Lindells data ikke beviste noe som helst. De hadde ikke engang noe med valget i 2020 å gjøre.

Derfor krevde han å få pengene inn på konto.

Dette skjedde i 2021. Zeidman hørte ingen ting fra Lindell. Han trakk Lindell til et forliksråd. Konklusjonen derfra er klar. Zeidman vant veddemålet.

Lindell sier ifølge The Washington Post at han vil ta hele saken til retten.

Mike Lindell under et intervju i 2021.

Pute-TV

Lenge var Mike Lindell bare kjent som «the My Pillow guy». Han er blitt styrtrik på å selge puter og sengetøy. Bedriften heter My Pillow, og Lindell bruker seg selv uhemmet i markedsføringen.

Han er høyrøstet og humoristisk når han skal overbevise TV-seerne om at putene sikrer en god natts søvn.

I 2016 møtte han presidentkandidat Donald Trump. Senere beskrev han møtet som en «guddommelig åpenbaring». Han har flere ganger hevdet at Trump var en gave fra gud, til USA og resten av verden.

Derfor har han slitt med å innse at Joe Biden fikk langt flere stemmer enn Trump i 2020.

Sammen med advokatene Sidney Powell og Rudy Giuliani har han vært i frontlinjen i kampen for å bevise at Biden vant på juks. Gang på gang har de blitt avvist i rettssystemet.

Hat og kjærlighet til Fox

Etter Trumps nederlag i 2020 har forholdet mellom Fox News og den tidligere presidenten kjølnet betraktelig. Lindell er en av de sterkeste kritikerne av kanalens dekning.

Allikevel er han også en av de største annonsørene. På halvannet år kjøpte han reklametid for 80 millioner dollar, ifølge Newsweek.

I interne dokumenter fra Fox, sier hovedeieren Rupert Murdoch at Lindell får slippe til i debattprogrammene på grunn av alle annonsedollarene han gir selskapet.

Rudy Giuliani og Sidney Powell har gang på gang gjentatt løgnene om at Trump vant valget. det kan koste dem dyrt.

Robert Zeidman stemte på Trump i 2020. Da han hørte Lindell være så sikker, tenkte han at det ikke kunne være bløff. Men han satte seg ned med dataene, og et lite håp om å oppleve noe historisk. Han tenkte det kanskje kunne bidra til å bytte president.

Men det han fant, var ugjendrivelig bevis på at «beviset» ikke hadde noe som helst med valget å gjøre.

Fryktet regjeringen

Det var Lindell selv som laget regler der en forliksnemnd skulle behandle uenighet om vinneren. Allikevel vil han ikke betale.

Da han vitnet for nemnda, hevdet han at han ikke hadde gitt fra seg de ekte dataene. For like i forveien hadde en mann forsøkt å ta en selfie med ham. Da fikk Lindell et støt i brystet.

Han hevder det var et angrep, og et tegn på at regjeringen ville blande seg inn dersom materialet ble offentlig.

Derfor fikk Zeidman et helt annet materiale, hevdet han.

Lindell ble ikke trodd.

Bare begynnelsen

Å betale 5 millioner dollar er overkommelig for en mann med Lindells formue.

Han kan få større problemer om ikke lenge. Bedriften Dominion Voting Systems har saksøkt ham og krever 1,3 milliarder dollar i erstatning.

Bakgrunnen er de gjentatte påstandene hans om at Dominions maskiner var programmert slik at Joe Biden kunne «stjele» valget.

I søksmålet hevder Dominion at Lindell «selger» løgnen om valget, for «løgnen selger puter».

Også Lindells allierte, advokatene Rudy Giuliani og Sidney Powell, er saksøkt for det samme.

Søksmålet har bakgrunn i mange av de samme påstandene som gjorde at Fox News måtte inngå forlik og betale Dominion 800 millioner dollar. I utgangspunktet var Fox saksøkt for det dobbelte.