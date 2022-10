Russlands forsvarsminister snakket med vestlige motparter

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu snakket søndag med forsvarsministrene i Storbritannia, Frankrike og Tyrkia.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har søndag snakket med forsvarsministrene i flere land i Europa. Bildet er skaffet til veie av russiske Sputnik.

NTB-AFP

24 minutter siden

Utviklingen i Ukraina var tema for samtalene mellom Sjojgu og Storbritannias Ben Wallace, Frankrikes Sebastien Lecornu og Tyrkias Hulusi Akar.

Kreml sier Sjojgu tok opp «tendensen mot videre, ukontrollert eskalering» i Ukraina. Den russiske forsvarsministeren kom også med påstander om at Ukraina planlegger en provokasjon med en «skitten bombe» i sitt eget land. Begrepet brukes gjerne om en bombe der det er blandet inn radioaktivt materiale.

– Sjojgu hevdet at Ukraina planlegger handlinger i samarbeid med vestlige land, inkludert Storbritannia, for å eskalere konflikten i landet. Forsvarsminister Wallace avviste disse påstandene og advarte mot å bruke slike beskyldninger som et påskudd til ytterligere opptrapping, heter det i en uttalelse arrow-outward-link fra det britiske forsvarsdepartementet.

– Absurd og farlig

Ukrainske myndigheter reagerer skarpt på bombepåstanden, og kaller den absurd og farlig.

– For det første – Ukraina har forpliktet seg til ikkespredningsavtalen om atomvåpen. Vi har ikke noen «skitne bomber» og har ikke planer om å skaffe dem. For det andre så beskylder gjerne russerne andre for ting de planlegger å gjøre selv, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i en Twitter-melding arrow-outward-link .

Fredag snakket Sjojgu også med USAs utenriksminister Lloyd Austin, samtalen skal ha vært den første siden midten av mai.

Angrep mot ukrainsk infrastruktur

Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ukrainsk infrastruktur kraftig, og elektrisitetsnettet i landet er særlig hardt rammet. Krysserraketter og det som skal være iranskbygde droner, er tatt i bruk.

Ukrainske styrker setter på sin side de russiske okkupasjonsstyrkene under hardt press, og har den siste tiden rykket fram mot byen Kherson i sør.