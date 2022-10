Stadig nye smittede. Medieoppslag. Folkehelsekrise. Så ingenting.

Hva skjedde med apekopper?

Den smittet aldri like mange, sykdommen ble heller ikke like dødelig som covid-19. På verdensbasis er kun 28 bekreftet døde av apekopper. Det til tross for at WHO erklærte internasjonal folkehelsekrise i sommer.

Nå har sykdommen gått kraftig tilbake i både USA og Europa.