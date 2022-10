Avisene skriver allerede politiske nekrologer over Liz Truss

Britenes finansminister Kwasi Kwarteng bekrefter at han går av. Statsministeren møter pressen fredag ettermiddag.

Onsdag var Liz Truss i spørretimen. Da forsvarte hun skatteforslagene sine, tross intens motstand fra partifeller.

14. okt. 2022 13:09 Sist oppdatert nå nettopp

Kwarteng fikk sparken etter 39 dager i jobben. Torsdag kveld reiste han hjem i all hast fra USA. Fredag leverte han sin oppsigelse til statsminister Liz Truss.

Da Liz Truss drev valgkamp for å overta etter Boris Johnson, lovet hun å avlyse en skjerpelse av bedriftsskatten. Kort tid etter at hun dannet regjeringen sin, la finansminister Kwasi Kwarteng frem et «minibudsjett». Der ble økningen av bedriftsskatten fra 19 til 25 prosent avlyst. Det betød at statskassen gikk glipp av en inntekt på 18 milliarder pund.