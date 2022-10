Først sparket hun sin egen finansminister. Så gjorde Liz Truss helomvending på skatt

Britenes statsminister Liz Truss sparket finansministeren sin og unngår å svare på spørsmål om sin egen politiske fremtid.

Onsdag var Liz Truss i spørretimen. Da forsvarte hun skatteforslagene sine, tross intens motstand fra partifeller. Fredag gjorde hun helomvending.

14. okt. 2022 13:09 Sist oppdatert 24 minutter siden

Få timer etter at hun sparket finansminister Kwazi Kwarteng, møtte Liz Truss fredag ettermiddag pressen. Hun leste en erklæring om hvor viktig det er at politikken legger til rette for økonomisk vekst. Så bekreftet hun ryktet om at hun allikevel vil øke bedriftsskatten. Det vil gi 18 milliarder pund ekstra i statskassen.

Da Truss drev valgkamp for å overta etter Boris Johnson, var et av hennes viktigste argumenter at hun ville avlyse denne skatteøkningen.