Oslo-avtalen skulle gjøre slutt på konflikten: – Palestinernes største tabbe var å tro på Israel, sier arkitekten bak avtalen i dag

Oslo-avtalen fyller 30 år. Israelere og palestinere er dypt uenige om hvorfor den aldri førte til fred.

Palestinernes største tabbe var å tro på Israel under de hemmelige samtalene som ledet til Oslo-avtalen, mener Yossi Beilin, israeleren som regnes som en av hovedarkitektene bak avtalen. Her er han sammen med daværende utenriksminister Thorbjørn Jagland under et besøk i Norge i 2000. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 07:26

Israelske Yossi Beilin var med på de hemmelige fredssamtalene i Oslo. Han regnes som en av hovedarkitektene bak avtalen.

– Palestinernes største tabbe var å tro på Israel.

Det sa han nylig i et intervju med israelske Kan 11 News.

Han er en av flere i Israel og Palestina som har engasjert seg i debatten i forbindelse med 30-årsmarkeringen av Oslo-avtalen.

– De krevde ikke en uttrykkelig formulering om at Israel skulle slutte å bygge bosetningene fordi de trodde på oss, sa han.

Beilin tilhører venstresida i Israel. Han har gjentatte ganger gitt statsminister Benjamin Netanyahu skylden for at fredsprosessen havarerte.

– Som opposisjonsleder lovet han å slå en strek over Oslo-avtalen, og som statsminister har han lykkes, konstaterte Beilin for noen år siden.

Fakta Fakta om Oslo-avtalen Israel og Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) inngikk i 1993, etter hemmelige forhandlinger med norske diplomater som tilretteleggere, en avtale som skulle gi palestinerne begrenset selvstyre på deler av den israelskokkuperte Vestbredden og Gazastripen. Avtalen etablerte tre ulike soner på Vestbredden: A-områder der palestinske myndigheter på papiret har politisk og sikkerhetsmessig kontroll.

B-områder der palestinske myndigheter har politisk kontroll, mens sikkerheten kontrolleres av israelske okkupasjonsstyrker.

C-områder langs grensa mot Jordan, samt der Israel har etablert ulovlige bosetninger. Der har Israel full politisk og sikkerhetsmessig kontroll. Oslo-avtalen var en prinsipperklæring og en femårig tidsplan for videre forhandlinger som skulle lede til en endelig fredsavtale. Avtalen ble undertegnet i hemmelighet i Oslo 20. august 1993, deretter foran Det hvite hus i Washington med daværende president Bill Clinton som vitne 13. september samme år. Året etter mottok Israels statsminister Yitzhak Rabin, utenriksminister Shimon Peres og palestinernes president Yasser Arafat Nobels fredspris for «sine forsøk på å skape fred i Midtøsten». En oppfølger til avtalen ble inngått i Egypt i 1995 og omtales som Oslo 2-avtalen. Reelle forhandlinger om en endelig fredsavtale stanset i praksis opp da Benjamin Netanyahu fra høyrepartiet Likud ble valgt til statsminister i Israel i 1996. Vis mer

Fakta Fakta om Israels okkupasjon Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinai-halvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinai-halvøya. Som et resultat av Oslo-avtalene i 1993 og 1995 fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut. På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i et sammenhengende område som utgjør 61 prosent. Israel har opprettet 269 bosetninger og utposter i strid med folkeretten i de okkuperte områdene på Vestbredden og ytterligere 32 bosetninger på de syriske Golanhøydene. Israel kontrollerer også 80 prosent av vannressursene på Vestbredden. I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor. Etter valget i de palestinske områdene i 2006, der Hamas gikk seirende ut, innførte Israel en blokade av Gazastripen, og FN anser fortsatt området for å være okkupert av Israel. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner krevd israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden, Gazastripen og Golanhøydene. Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak. Vis mer

Palestinernes president Mahmoud Abbas har gjentatte ganger erklært Oslo-avtalen for død og begravd. Vis mer

– Ville ødelegge Israel

Maurice Hirsch er tilknyttet den konservative israelske tankesmia Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA). Han er av en annen oppfatning.

– Avtalene mellom Israel og PLO var aldri fredsavtaler i ordets rette forstand.

Hirsch mener Israel gikk inn i fredssamtalene med et genuint ønske om fred, men at PLO-lederne ville fortsette å ødelegge Israel.

Hirsch ledet tidligere Israels militære rettsvesen i de okkuperte områdene. Han mener palestinerne alene har skylden for at freden er lengre unna enn før.

– PLO har til denne dag ennå ikke oppfylt brorparten av sine forpliktelser, hevder han.

Overgivelse

Den palestinskfødte professoren Edward Said var blant dem som fra første stund påpekte manglene ved Oslo-avtalen. Said kalte den «et instrument for palestinsk overgivelse».

Professor Yara M. Asi, som er født på Vestbredden og tilknyttet University of Central Florida, er enig.

– For Israel var Oslo-avtalen en utvilsom suksess.

– Den israelske staten ga opp nesten ingenting. Samtidig holdt de den palestinske frigjøringsbevegelsen nede i flere tiår mens de ga seg selv muligheten til å fortsette sitt kolonialistiske bosettingsprosjekt, mener Asi.

– Oslo-avtalen ga også verdenssamfunnet en unnskyldning til å overse Israels voldsbruk og til å gjenta oppfordringene om en tostatsløsning. Mange innrømmer nå i all stillhet at de vet at dette ikke lenger er mulig, skriver hun.

Erklært død

Palestinas president Mahmoud Abbas, har styrt siden Yasser Arafat døde i 2004. Han har flere ganger opp gjennom årene truet med å skrote samarbeidet med Israel.

I 2020 anerkjente USAs daværende president, Donald Trump, Jerusalem som Israels «udelelige» hovedstad. Samtidig varslet statsminister Benjamin Netanyahus regjering at de ville annektere bosetninger i de okkuperte områdene.

Da slo Abbas fast at Oslo-avtalen var død.

Som opposisjonspolitiker lovet Benjamin Netanyahu å slå en strek over Oslo-avtalen, noe han har gjort som statsminister. Vis mer

– I alle år har okkupasjonsmakten unnlatt å etterleve Oslo-avtalen, FNs resolusjoner og Folkeretten. Dermed har de annullert Oslo-avtalen, sa Abbas.

Han gjorde det samtidig klart at palestinerne derfor anså seg for å være fritatt for alle avtaler inngått med Israel.

Tar regningen

På papiret har de palestinske selvstyremyndighetene fortsatt politisk og sikkerhetsmessig selvstyre. Dette gjelder i de 165 enklavene som er definert som såkalte A-områder i Oslo-avtalen.

Giverland tar i stor grad regningen for å holde palestinske institusjoner gående, og israelske soldater kommer og går som de ønsker.

Timeplan

Oslo-avtalen er ikke død. Det er timeplanen for videre forhandlinger om en endelig fredsavtale som ikke ble fulgt opp. Det påpeker seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforskning (Prio) i Oslo.

– Oslo-avtalen var to ting. Det ene var en avtale om begrenset selvstyre, det andre var en timeplan for videre forhandlinger. Når det snakkes om Oslo-avtalens død, så er det timeplanen man snakker om, sier han.

Israels utenriksminister Eli Cohen ønsker ikke å svare på spørsmål fra NTB om Oslo-avtalens framtid.

Palestinas utenriksminister Riad Malki og hans departement har ikke besvart NTBs gjentatte henvendelser.