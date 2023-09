Like før klokken 4 natt til i dag, smalt det igjen. Da lød en voldsom eksplosjon i et villaområde utenfor Uppsala. En kvinne i midten av 20-årene døde i eksplosjonen som fullstendig ødela boligen. Men Aftonbladet skriver at det ikke var kvinnen som var målet for udåden. Derimot skal en nabo, som ikke var hjemme, ha koblinger til Foxtrot-nettverket.