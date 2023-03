Svensk politi med fengslingsrekord. Likevel øker volden i Stockholm.

Svensk politi har fengslet hundrevis av gjengkriminelle de siste ukene. Likevel fortsetter antallet voldshendelser og eksplosjoner i Stockholms gater.

En av mange alvorlige hendelser: 16. februar ble en mann kjørt til sykehus med ambulanse etter å ha blitt funnet skutt og skadet i en bil i Bredäng sør i Stockholm.

21.03.2023 13:31 Oppdatert 21.03.2023 13:44

Siden 20. januar har svensk politi hatt det de kaller en spesiell innsats mot voldsbølgen og krigen mellom kriminelle gjenger i hovedstaden. 190 politifolk er beordret fra andre politidistrikt til Stockholm, i tillegg er det opprettet rundt 100 nye stillinger lokalt.

De har ikke ligget på latsiden. Politiet har beslaglagt 55 pistoler, 19 automatvåpen, 39 sprengladninger, ni håndgranater og nesten 18 kilo dynamitt. Hundrevis av antatte gjengkriminelle er blitt pågrepet og fengslet.

– Stockholm har aldri hatt så mange varetektsfengslet som i dag. Vi ligger på over 470 personer, et utrolig høyt tall, uttaler Niclas Andersson, operativt ansvarlig for politiets særskilte innsats, til nyhetsbyrået TT.

Fakta Voldsbølgen i Stockholm Siden jul har det vært en rekke grove voldshendelser i Stockholms-området knyttet til flere pågående konflikter mellom kriminelle gjenger. En av konfliktene antas å være mellom en 36 år gammel mann fra Uppsala som går under kallenavnet «Den kurdiske reven», og en 24-årig gjengleder kalt «Grekeren». Konflikten skal handle om makten over narkotikamarkeder. «Reven» er trolig i Tyrkia, der han har fått tyrkisk statsborgerskap og dermed ikke blir utlevert. Frem til 15. mars har politiet registrert 71 skyteepisoder i Sverige, hvorav 29 i Stockholm. 7 personer er drept. Det har vært 19 eksplosjoner i samme periode. Vis mer

Volden øker

Han fremhever at politiinnsatsen daglig avverger og hindrer grove voldshendelser. Bare mandag ble en mann fengslet, mistenkt for drap, drapsforsøk og mordbrann i Botkyrka. Et attentat politiet etterforsker som et oppgjør i gjengkonflikten i Stockholms-området.

To kvinner døde i brannen. Men antall hendelser fortsetter. Voldsspiralen fortsetter opp.

– På kort sikt ser vi ikke tegn på at vi klarer å slå ned trenden. Men vi anser at alt det vi gjør nå, vil gi langsiktige effekter. Vi tror denne kriminaliteten sakte vil minske og etter hvert havne på et lavere nivå, sier Andersson.

Den spesielle innsatsen er forlenget til over sommeren. Politilederen er mener utviklingen er urovekkende. Aftenposten beskrev i helgen hvordan konflikten i de kriminelle miljøene har eskalert og retter seg også mot de kriminelles familiemedlemmer.

Tidligere i mars var det en voldsom eksplosjon ved rekkehus i Hässelby i Stockholm. Det var trolig et bombeattentat som er en del av gjengkrigen.

Rekrutterer åtteåringer

Andersson mener at Sveriges gjengproblemer må løses gjennom inn innsats fra flere samfunnsaktører – også publikum og pårørende må bidra – med å forhindre at barn og unge lokkes inn i kriminelle nettverk. For gjengene rekrutterer barn i bydelen, hevder han.

En svensk etterforsker på åstedet der et barn ble knivstukket i Brunnsparken i Göteborg 2. mars. Politiet i Stockholm forteller at kriminelle gjenger rekrutterer barn helt ned i åtteårsalderen.

– Vi har saker med alt fra åtteåringer opp til 13-åringer som er sosialiser inn i denne typen nettverk. De forsøker å lokke dem inn med gaver og fordeler som gjør at barna ser opp til de kriminelle.

– Det er en utvikling som politiet ikke kam håndtere alene. Her må hele samfunnet mobiliseres, uttaler Niclas Andersson til SVT.