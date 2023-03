Redaktøren drakk vin med Putin. Da røpet presidenten hvordan han tenker.

MOSKVA (Aftenposten): Den russiske redaktøren Aleksej Venediktov er bestevenn med noen av Putins nærmeste medarbeidere. Han har flere ganger drukket vin med presidenten selv. Nå letter han på sløret.

Aleksej Venediktov var redaktør for den liberale radiostasjonen Moskvas Ekko i et kvart århundre. Han har tett kontakt med toppene i Kreml og i regjeringen.

I 2008 invaderte Russland nabolandet Georgia. Russerne valset over georgierne i løpet av noen dager. Like etter var Aleksej Venediktov i Kreml med flere russiske redaktører. Venediktov var sjef for den liberale radiostasjonen Moskvas Ekko. Putin orienterte om krigen.

Etter møtet ville Putin snakke med Venediktov alene. I halvannen time drakk de vin og snakket om løst og fast. Da sa den russiske presidenten noe som kan være med og forklare hvorfor han mange år senere startet en storkrig mot Ukraina.