To drept og seks skadet etter knivangrep på tog i Tyskland

Minst to personer er drept og seks skadet etter et knivangrep på en togstasjon nord i Tyskland. En person er pågrepet.

Ved stasjonen i Brokstedt skal gjerningsmannen ha gått til angrep.

25.01.2023 16:35 Oppdatert 25.01.2023 18:01

Flere personer ble skadet og to drept da en mann knivstakk en rekke passasjerer på et tog som var på vei fra Kiel til Hamburg. Angrepet skjedde like før klokken 15 onsdag ettermiddag.

Den angivelige gjerningsmannen er pågrepet, men motivet er ikke kjent. Mannen skal være fra Syria, ifølge den tyske avisen Bild og RTL.

– Dette er helt forferdelig. Vi er i sjokk, sier Sabine Sütterlin-Waack til radiokanalen NDR. Hun er innenriksminister i delstaten Schleswig-Holstein.

To er drept og seks er skadet, bekrefter Jana Reuter, pressekontakt ved innenriksdepartementet i delstaten Schleswig-Holstein til VG.

Angrepet skjedde på togplattformen i byen Brokstedt. Den ligger langt nord i Tyskland, mellom Kiel og Hamburg.

Sütterlin-Waack bekrefter at to personer er drept og sier at flere av de skadede er livstruende skader.

Etter angrepet ble stasjonen sperret. Etter hendelsen sto det på hjemmesiden til Deutsche Bahn står det at togtrafikken er innstilt mellom både Kiel og Hamburg og mellom Flensburg og Hamburg.