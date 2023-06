Forbyr EU-flagg utenfor Londons rådhus

Da den britiske regjeringen nektet Londons ordfører å heise EU-flagget utenfor rådhuset, fant han et smutthull i loven.

Sadiq Khan har aldri lagt skjul på at han er entusiastisk EU-tilhenger.

Fredag var det syv år siden flertallet av britene stemte for å forlate EU. I London ville ordfører Sadiq Khan markere dagen ved å heise EU-flagget utenfor rådhuset.

Det var ikke så enkelt.

Khan kan heise et hvilket som helst nasjonsflagg ved rådhuset, FN-flagget er også helt greit. Pride-flagg kan heises når som helst.

Det siste året har Khan for eksempel brukt Ukrainas blå og gule flagg på rådhuset, som en solidaritetsmarkering.

Men fra og med 2021 gjelder en lovendring som sier at EU-flagget er å betrakte som et reklamebudskap. Og det kreves en spesiell tillatelse å reklamere utenfor offentlige bygg.

Den tillatelsen har ikke Khan fått, skriver The Guardian.

Regjeringen avviser at det er snakk om et forbud, Khan har bare ikke fått lov fra de rette, lokale myndighetene.

London Eye brukes av og til i politiske demonstrasjoner. Da Russland angrep Ukraina i 2022, ble hjulet lyst opp i blått og gult.

Hevnen er søt

Khan vil ikke bryte loven. I stedet for å heise flagg, ordner han det slik at lyskastere vil sende blå bakgrunn og 12 gule stjerner mot rådhusets vegg.

Det rammes ikke av forbudet mot å flagge.

Ordføreren har gjort noe lignende før. Nyttårsaften 2018 ble det enorme pariserhjulet London Eye opplyst i EU-flaggets farger.

Da reagerte konservative parlamentsmedlemmer. De ba parlamentet vedta at Khan skyldte det britiske folk en unnskyldning. Ikke bare hadde han «flagget» med et fremmed flagg. Men det ble spilt europeisk musikk og holdt taler på europeiske språk.

«Feiringen ble kapret for å oppnå politiske seire, uten å respektere EU-motstandernes følelser», sto det i forslaget.

Parlamentet ville ikke stemme over forslaget.

Takker EU-borgerne

Khan har også sendt et åpent brev til alle EU-borgere som er bosatt i London. Ifølge Khan bor det 1 million EU-borgere i byen. Mange av dem jobber i byens turistnæring.

Londons rolle som et av verdens finansielle sentre er også avhengig av innvandrere fra EU-land.

«I dag er det syv år siden landet vårt stemte for å forlate den europeiske unionen. Det var en tragisk dag for meg, og jeg vet at mange av dere opplevde det samme. Det er ingen tvil om at i årene som har gått, har brexit påført byen vår stor skade. Det har også skapt stor usikkerhet for mange av dere», skriver han.

Han takker alle som ble igjen, og for innsatsen de legger ned i byen.

«Dere er en nøkkelgrunn til at London er en av de mest levende, mest vellykte og mest pulserende byene i verden», hilser han dem.

Har folket i ryggen

I juni 2016 avla 3,7 millioner londonere stemme. 2,2 millioner stemte for å bli i EU. På den andre siden sto 1,5 millioner velgere, som ville forlate samarbeidet.

Khan er ordfører for Stor-London. Byen er også delt opp i flere bydeler med egne bystyrer.

Boris Johnson er en av de mer kjente britiske politikerne som har hatt dette vervet tidligere.