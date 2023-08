Ytre høyre inviteres inn i varmen. Det er dårlig nytt for klimaet og skeive.

Lenge ville ikke de etablerte partiene ta i ytre høyre med ildtang. Men nå inviteres høyreradikale til regjeringssamarbeid i stadig flere europeiske land.

Tyske AfD fanger opp misnøyen med hvordan de etablerte partiene håndterer energikrise, inflasjon og innvandring. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 10:02

Partier på ytterste høyre fløy gjør det godt på meningsmålingene rundt i Europa. I flere land har de fått større politisk innflytelse det siste året, også i Skandinavia:

I slutten av juni ble partiet Finnene, tidligere kjent som Sannfinnene, med i den nye finske regjeringen.

Det siste året har Sverigedemokraterna vært støtteparti for den konservative regjeringen.

Foreløpig er det uklart hvilken rolle Vox vil spille i spansk politikk fremover. De fikk uventet lav oppslutning i sommerens valg. Skal landet få en konservativ regjering, må det store, konservative partiet overbevise andre politikere om at det er mulig å samarbeide med Vox.

I Nederland vurderer det store, liberale partiet VVD et nytt samarbeid med Geert Wilders’ høyreradikale parti PVV.

I Italia er Giorgia Meloni statsminister. Partiet hennes, Fratelli d’Italia, legger ikke skjul på at de tar opp deler av arven etter fascisten Benito Mussolini.

I Tyskland har AfD for første gang vunnet lokalvalg.

Det disse partiene har felles, er at de etablerte partiene lenge så på dem som helt uspiselige. Nå er de på vei inn i varmen.

Det er flere grunner til bekymring, mener eksperter.

Gradvis endring

Mye er skjedd etter at det østerrikske Frihetspartiet (FPÖ) ble invitert til regjeringssamarbeid våren 2000. Da innførte de andre EU-landene sanksjoner mot Østerrike.

FPÖs partileder Jörg Haider ble kritisert for rasistiske holdninger. Han ble også beskyldt for nazistiske sympatier.

De andre EU-landene sa at FPÖ i regjering «legitimerer det ekstreme høyre i Europa».

EU opphevet sanksjonene etter kort tid.

Nå gjør FPÖ det godt på meningsmålingene igjen. De kan komme inn i regjeringskontorene igjen etter valget som trolig blir avholdt neste år.

Samler protest-stemmene

I mange europeiske land fanger partier på ytre høyre fløy opp proteststemmene. Høye energipriser, klimatiltak, pandemirestriksjoner, identitetspolitikk, innvandring og fallende kjøpekraft er eksempler på problemer hvor mange velgere føler at de etablerte partiene ikke lytter til dem.

En av Europas fremste eksperter på høyreradikale er den nederlandske statsviteren Cas Mudde. I en e-post til Aftenposten skriver Mudde at han har «tatt mediepause». Før jul i fjor skrev han en artikkel i nettavisen Vox.com (som ikke har noe med det spanske partiet Vox å gjøre). Ifølge Mudde er det god grunn til å bekymre seg over utviklingen.

«De høyreradikale utgjør en reell trussel mot det liberale demokratiet, der man tar hensyn til meningsmotstandere og mindretall», skrev han.

Trusselen han ser, er ikke begrenset til land der ytre høyre sitter i regjeringskontorene, som i Ungarn, Polen og Italia. Han advarer også mot det man for eksempel ser i Sverige, hvor den konservative regjeringen inngår kompromisser med Sverigedemokraterna.

Trussel mot klima og skeive

I Italia er den nye regjeringen begynt å stramme inn på lovene som regulerer familieliv, slik at homofile og lesbiske par får et vanskeligere liv. I Spania har Vox varslet det samme. Får de makt, skal liberale reformer reverseres.

Anders R. Jupskås er nestleder ved Universitetet i Oslos senter for ekstremismeforskning. Han sier til Aftenposten at det særlig er i Sør- og Øst-Europa, der den katolske kirken står sterkt, at de skeive kommer under angrep.

En annen kampsak for mange av de høyreradikale er «klimahysteri». Det bekymrer Paal Frisvold, som etter mange år med lobbyarbeid i Brussel er i Oslo, hvor han driver valgkamp for Miljøpartiet de Grønne.

– Det blåser helt klart en mørkeblå, eller lysebrun vind over Europa, sier han.

I juni neste år er det valg til Europaparlamentet, og ytre høyre kan få en stor gruppe folkevalgte.

– Det kan føre til en bråstopp for unionens ambisiøse miljøpolitikk, ifølge Frisvold.

Samtidig ser han et lite håp, ved å følge med på det som skjer i Italia og med statsminister Giorgia Meloni.

– Hun vant popularitet på å være mot det etablerte, nå ser vi at hun er mer ansvarlig og samarbeider blant annet om immigrasjonspolitikken, sier han.

Elina Valtonen var på snarvisitt i Oslo i august. Hun avdramatiserer at partiet hennes regjerer med Finnene. Vis mer

Tolererer ikke rasisme

Finlands nye utenriksminister, Elina Valtonen, sitter i regjering med Finnene, tidligere kjent som sannfinnene. Hun avdramatiserer at de enda en gang er invitert inn i varmen.

– Det er ikke lenger et nytt fenomen, denne populistiske bevegelsen startet for rundt 15 år siden. Alle europeiske land må finne en måte å håndtere det på. Finland har en lang tradisjon med koalisjonsregjeringer. Mitt parti har styrt med et parti fra venstresiden, og nå med dette mer høyrevridde partiet. I en slik situasjon venter ikke folk at man er enige om alt. Derfor har vi et regjeringsprogram. Men vi har gjort det klart at det absolutt ikke er noe slingringsmonn når det gjelder rasisme, vold eller ekstremistiske tanker.

I løpet av få måneder har to finske næringsministre måttet trekke seg. Begge representerte Finnene og måtte gå etter at gamle, rasistiske og nazistiske uttalelser dukket opp i mediene.

– Binder dere opp Finnene når det gjelder deres skepsis til EU og Nato?

– Det interessante er at de var mer skeptiske tidligere. Men etter russernes invasjon har de vært veldig sterke i støtten til Ukraina, men også for Nato. Til og med, overraskende, til EU, selv om de selvsagt er litt mer skeptiske, sier Valtonen til Aftenposten.

– Men det viser at de er pragmatiske og profesjonelle. Og at de tar ansvar i regjering.

Ikke alle modereres

De fleste høyreradikale partiene som gjør det bra i valg, har moderert uttalelsene sine de siste årene. Lærjakker og marsjstøvler byttes ofte ut med dress.

Ett unntak er tyske Alternative für Deutschland (AfD).

På meningsmålinger er de nå nest største parti. I delstaten Thüringen får de 34 prosent, nest størst er kristendemokratene med 21 prosent.

– Det helt spesielle med den siste veksten for AfD er at de lykkes bedre mens de blir mer ekstreme, ikke når de blir mer moderate, slik vi ser med andre ytre høyre partier i Europa, sier Hans Kundani ved tenketanken Chatham House til The Daily Telegraph.

Anders Ravik Jupskås mener det er god grunn til å bekymre seg over ytre høyres fremgang. Vis mer

To grunner til bekymring

Partier som gjør det bra ved valg, får innflytelse. Jupskås ved Senter for ekstremismeforskning advarer allikevel. Han sier at det er to grunner til å bekymre seg over «normaliseringen av ytre høyre».

– For det første at ytre høyre undergraver viktige liberaldemokratiske verdier og institusjoner, som forringer kvaliteten på demokratiet og i ytterste konsekvens gjør det nærmest umulig å ha en effektiv politisk opposisjon. For det andre at ytre høyres velgere stort sett ikke representerer en stille majoritet, men en høylytt minoritet som får uforholdsmessig stor innflytelse på politikken fordi den etablerte høyresiden er avhengig av deres støtte for å beholde makten.