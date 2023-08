Trump står trygt på grunnfjellet sitt

Det må et jordskjelv til om en utfordrer skal klare å slå Donald Trump i republikanernes nominasjonsvalg. Han har et grunnfjell som ikke lar seg rokke.

Donald Trump ligger veldig godt an i kampen om republikanernes nominasjon. Vis mer

Mandag offentliggjorde The New York Times en stor meningsmåling blant republikanske velgere. Avisens overskrift forklarer hva det handler om: «Hvorfor det er så vanskelig å slå Trump».

54 prosent av republikanerne sier at de sannsynligvis vil stemme på Trump som partiets kandidat. 17 prosent vil stemme på Ron DeSantis. 13 prosent svarte ikke, mens de resterende 17 prosentene fordeles på et stort felt.

Det har aldri skjedd tidligere at en presidentkandidat som hadde mer enn 20 prosentpoengs ledelse et år før selve nominasjonen, har tapt. Det melder The New York Times.

Nominasjonsprosessen begynner for alvor i januar neste år. Da er velgerne i Iowa først ute.

Trump selv virker trygg på seieren. Han har fortsatt ikke takket ja til å delta i den første debatten, som Fox News arrangerer 23. august. Trump selv sa til Fox at han kan se på debatten, for å sjekke om noen av deltagerne er mulige visepresidenter.

En fjerdedel vil aldri stemme Trump

29 prosent av republikanerne sier at de ikke vil stemme på Trump. De vil heller ikke stemme på Trump dersom han er partiets kandidat mot Joe Biden i november neste år.

I midten er det 37 prosent som så langt er usikre. Men av disse sier litt over halvparten at de heller mot å støtte Trump. Det er nok til å gi Trump flertall.

«MAGA» er blitt et innarbeidet uttrykk i amerikansk debatt. Vis mer

MAGA-fjellet

Trumps mest lojale støttespillere kalles gjerne «MAGA-folkene», etter presidentens slagord «Make America great again». Meningsmålingen viser at de deler Trumps verdenssyn.

Ingen av dem tror at Trump har brutt loven. 80 prosent av dem sier at de tror Amerika «er i fare for å mislykkes».

Dersom Trump lytter til sine tilhengeres ønsker, er dette dårlig nytt for Ukraina. Et stort flertall, 64 prosent av dem, sier nemlig at de er mot mer hjelp til det krigsherjede landet.

I gruppen som uansett ikke vil stemme på Trump, er 26 prosent mot videre støtte til Ukraina.

Sosiale forskjeller

Når The New York Times bryter ned de tre gruppene etter inntekt og utdannelse, viser tallene en klar tendens.

Trump har støtte i den tradisjonelle arbeiderklassen, mens de mest skeptiske har bedre råd og utdannelse enn gjennomsnittet.

Dette finner avisen støtte for når de spør om inntekt. 30 prosent av de som garantert vil støtte Trump tjener over 100.000 dollar, eller en million kroner i året.

49 prosent, eller omtrent halvparten, av motstanderne hans har like høy inntekt. I gruppen i midten tjener 35 prosent så mye.

Tallene kan tolkes som om støtten til Trump synker med utdannelsesnivå. 56 prosent av dem som aldri kan tenke seg å stemme på Trump har utdannelse fra college. Bare 26 prosent av «MAGA-folkene» har det samme.