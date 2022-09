Nå trår «Den svarte edderkopp» ut av sin mors skygge. Hva slags konge blir Charles III?

Britenes nye konge har skapt flere kontroverser og engasjert seg politisk. Eksperter tror han likevel kan overraske og bli en folkekjær konge.

Dronning Elizabeth døde torsdag. Umiddelbart ble hennes sønn, Charles, konge.

«The black spider». Den svarte edderkopp. Det er kallenavnet Charles fikk av saksbehandlerne i det britiske regjeringsapparatet.

I årevis kom brevene med den godt gjenkjennelige håndskriften full av spiraler, som fikk de som leste dem til å tenke på et edderkoppnett.

Den daværende prins Charles henvendte seg direkte til britiske ministre med meninger om alt fra Irak-krigen til alternativ medisin. Og ikke minst ble han gjort narr av for å be regjeringen beskytte den patagoniske tannfisken.

Det er ikke bare i brevform den britiske kongen har uttalt seg politisk. I motsetning til sin mor har han åpent engasjert seg i flere politiske saker.

– Han var tidlig ute med å fronte klima- og miljøsaken. Da ble han sett på som en skrulling. Han har fått kritikk for å blande seg i politiske spørsmål, forteller historiker, forfatter og kongehusekspert Trond Norén Isaksen.

Men hva nå? Vil kong Charles III gå en helt annen vei enn sin mor, eller vil han tråkke opp de samme fotsporene?

– Jeg er ikke så dum

– Ideen om at jeg skal fortsette som før er komplett tull. De to situasjonene er helt forskjellige. Naturligvis kan jeg ikke gjøre det samme som jeg kan som arving.

Det sa Charles i en dokumentar på BBC i forbindelse med han 70-årsdag i 2018. På direkte spørsmål om hans offentlige innblanding i politiske spørsmål vil fortsette, svarte han kort og godt:

– Nei, det vil det ikke. Jeg er ikke så dum.

Forfatter Tor Bomann-Larsen har skrevet åtte bind om kong Haakon VII. Han er trygg på at den nye britiske kongen er klar for jobben.

– Den rollen er så tydelig definert. Når de setter kronen på hodet hans er han godt forberedt. Da er han konge.

Charles (til høyre) ble kronprins allerede som fireåring. Nesten 70 år senere vil han bli den eldste personen som er kronet i britisk historie. Her sammen med sin søster prinsesse Anne på Balmoral i 1952, fire år gammel.

Kan gjøre kongehuset mer relevant

Den oppfatningen deler også Isaksen. Men han tror at han kan gjøre ting annerledes enn det britene er vant til.

– Han kan virke som en gammel «gentleman», men han kan også være progressiv. Han kan overraske og bli en folkekjær eldre statsmann som kanskje også fremstår, gjennom klima- og miljøengasjementet, litt mer relevant.

– Han byr også på seg selv. Det gjorde ikke Elizabeth. Han danser, spøker og ler. Og smaker på rare matretter. Han er mye mer uformell enn Elizabeth, mener Isaken.

Det kan komme godt med i tiden fremover. For på meningsmålinger er Charles langt mindre populær enn sin mor. Han har så mye som omtrent 20 prosentpoeng mindre oppslutning i folket.

– Men folk vil samles rundt ham nå. Man vil ikke stå på barrikadene og rope republikk nå. Nå vil man slutte rekkene, sier Isaksen.

Tror alderen vil bli et tema

Prins Charles ble kronprins da han var fire år og har sånn sett ventet i 70 år på å overta tronen.

– Han er klar og har vært det lenge, men han begynner å bli gammel, sier Norén Isaksen. Han omtaler prinsen av Wales som en hardtarbeidende, travel mann ved god helse. Men den nye kongens alder vil bli et tema, tror han.

– Her ser vi at en eldgammel monark blir etterfulgt av en gammel monark. Utfordringen er jo hva han orker og hvor mye vilje og tiltak han har til å reformere og modernisere monarkiet.

Derfor mener Isaksen at det er viktig at Charles fremover har et tett forhold til sin sønn, prins William.

Kongehuseksperten viser til at mange monarker har abdisert ved 80 års alder, men at han ikke tror Charles vil gjøre det.

Charles blir konge og Camilla blir dronning. Kongehuseksperten tror Charles kan overraske og at Camilla blir strålende.

Har stor tro på ny dronning

Da dronning Elizabeth døde torsdag ettermiddag, fikk ikke britene bare en ny konge. De fikk også en ny dronning.

I den offisielle uttalelsen ble Camilla omtalt som dronninggemal, men Isaksen forklarer at dette nok mest ble gjort for å skape et skille mellom den avdøde dronningen og den nye.

– De vil blant folket bli omtalt som «The king and queen», slår han fast.

Han har stor tro på at Camilla vil bli en godt likt dronning.

– Camilla er en dame som ikke tar seg selv høytidelig. Hun har masse humor. Jeg tror hun kommer til å bli en strålende dronning.