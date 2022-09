Charles har store sko å fylle. – Tror det går bra.

LONDON (Aftenposten): Kong Charles III kom fredag til sitt nye hjem, Buckingham Palace. Arbeidet med å bli godt likt, startet umiddelbart.

Kong Charles håndhilste fredag ettermiddag på flere av menneskene som hadde stilt seg opp ved Buckingham Palace.

39 minutter siden

Kong Charles III (73) kom fredag ettermiddag til Buckingham Palace i London. En smilende konge håndhilste på folk som hadde samlet seg utenfor slottet.

Den nye kongen ble fraktet gjennom Londons gater på vei til sitt nye hjem i Buckingham Palace – for første gang som konge.

Det nye kongeparet møtt med jubel fra folkemengden som hadde samlet seg utenfor slottet.

Kongen og dronning Camilla fløy til London fra flyplassen i Aberdeen. Flyet landet klokken 14.30. Klokken 19.00 var det ventet at det ville bli sendt en på forhånd innspilt tale fra Charles til folket.

Kongen hadde vært på Balmoral-slottet siden torsdag. Han skal ha vært hos sin mor, dronning Elizabeth, da hun døde der.

For første gang kom Charles til Buckingham Palace som konge. Til det som nå er hans bolig. Det første han gjorde var å hilse på folk utenfor.

Har lært av det som skjedde for 25 år siden

At kong Charles kommer raskt til London og at han hilser på folk utenfor slottet, er ikke tilfeldig, skal vi tro Trond Norén Isaksen, historiker og kongehuskjenner.

– Det vi ser nå er at kongehuset har lært av det som skjedde etter Diana døde, sier Isaksen.

Kongens første kone, prinsesse Diana, døde i en trafikkulykke i 1997, året etter at de to var blitt skilt.

Isaksen forklarer at etter Dianas død, selv om folket var i sjokk og sorg, kom ikke dronning Elizabeth og kongefamilien ned til London fra Balmoral-slottet i Skottland. Der var de og prøvde å trøste William og Harry, som hadde mistet moren.

– Det endte med at de kom dagen før begravelsen. Da de kom, gikk Elizabeth og prins Philip ut av bilen til dem som hadde samlet seg. Snakket med folk, så på og tok imot blomster. Folk syns det var altfor sent. Når han nå kommer dagen etter morens død, viser det at man har lært av det som ble kritisert i 1997: Kongen er der for sitt folk og sørger med dem, sier Isaksen.

De fremmøtte satte tydelig stor pris på at kongen ville hilse på dem.

Mindre formell enn moren

Fredagens TV-sendte tale, den første for Charles som konge, ble en ny viktig test. De neste dagene er det lagt opp til en rundreise hvor Charles skal møte mennesker rundt omkring i Storbritannia. Også da kan han benytte anledningen til å styrke en posisjon som folkekonge.

– Prins Charles er mindre formell enn sin mor. Når han er ute på offisielle oppdrag, går han rundt og snakker med folk. Han smaker på rar mat og danser hvis det er dans. Charles er en jovial kar som byr på seg selv. Det gjorde aldri Elizabeth. Når han møter folk på denne måten som i dag, handler det om at han har en annen stil og at de har lært av sorgen etter Diana, sier Isaksen.

Overraskelse, var også kanskje det som kunne leses på ansiktene til dem som fikk hilse på kong Charles.

En konge med store sko å fylle

Charles overtar nå rollen som statsoverhode i Storbritannia og 14 andre samveldeland. En rolle hans mor hadde i over 70 år. Han har ventet lenge, og overtar tronen som suverent eldste person i Storbritannias historie. Den tidligere rekorden ble holdt av William IV, som overtok tronen som 64-åring i 1830.

Alle Aftenposten har snakket med i London, mener Charles har meget store sko å fylle.

– Jeg vet ikke helt hvordan han kommer til å bli som konge. Han har mer sine egne meninger. Men han kommer til å klare seg fint, han har forberedt seg på dette hele livet, sier Amanda (39) fra London. Sammen med datteren Harper (6) la hun fredag ned blomster foran slottet.

Hun mente det kommer til å bli litt rart å skulle ha en konge og ikke en dronning.

– Vi har hatt en dronning hele livet mitt, så det føles underlig å ha noe annet.

Lisa Wood var fredag ved Buckingham Palace sammen med de to barna, Esra og Viggo.

Lisa Wood var ved Buckingham Palace sammen med de to barna, Esra og Viggo. Hun er opprinnelig svensk, men er gift med en brite og har bodd i Storbritannia i 20 år. Også hun mener Charles har store sko å fylle. Han skal, som hun sier, ta over etter verdens kanskje mest kjente person.

– Det er ingen lett oppgave å ta over etter henne, men jeg tror han kommer til å gjøre en bra jobb, sier hun.

Robert Davidson tror det blir et annerledes kongedømme med Charles som konge.

Robert Davidson (47) fra London var allerede torsdag kveld foran Buckingham Palace og la ned blomster foran slottet.

Han var spent på hvordan Charles ville klare oppgaven.

– Det er store sko å fylle, sa han.

Det han er sikker på, er at det blir annerledes.

– Det blir nok en modernisering, slik det ble da hun tok over for 70 år siden, mente han.

Vil mene mindre som konge

Gjennom flere tiår som tronarving, har Charles vært frittalende om en rekke temaer, blant annet om klimaet og arkitektur. Han har måttet tåle kritikk og noen ganger blitt latterliggjort, for å blande seg inn i politiske spørsmål. Noe mange mener de kongelige bør holde seg unna.

Charles har ment at selv om han har vært tronarving, så måtte han få lov til å uttale seg om saker han mente var av betydning for det britiske folket.

Men det kan komme til å endre seg nå som han er blitt konge, skriver Reuters. I en TV-dokumentar som ble sendt i forbindelse med at han ble 70 år, antydet han at han ville oppføre seg annerledes som konge.

– Ideen om at jeg kommer til å gjøre ting på den eksakt samme måten, er bare tull. De to situasjonene er fullstendig forskjellige, sa han.

Dronning Camilla har kjent kong Charles i over 50 år. De siste 17 årene har de vært gift.

Ventet på toppjobben i 50 år

Kong Charles er i over 50 år blitt omtalt som mannen som venter på å ta over jobben han har forberedt seg på hele livet. Underveis er han av mange briter blitt oppfattet som en litt spesiell person, som ikke alltid har vært så lett å like.

Ikke minst var det vanskelige ekteskapet med prinsesse Diana og den påfølgende skilsmissen, en belastning. Likeså det mangeårige utenomekteskapelige forholdet til Camilla Parker Bowles, som nå er blitt dronning (Queen Consort).

Sjokkerte briter opplevde på 1990-tallet at det ble lekket lydopptak der Charles fortalte Camilla at han kunne tenkt seg å bli gjenfødt som strømpene eller tampongen hennes.

Det har ikke britene glemt.

– Tenk deg at vi har fått en konge som drømte om å bli en tampong, sa kvinnen som satt ved siden av Aftenpostens reportasjeteam på en restaurant i London torsdag kveld.

Aftenposten dro også på pub da kongen talte til folket.

TVen sto på, men lyden var skrudd ned da kong Charles holdt sin første tale til folket som konge.

Der var det svært liten interesse å spore da Charles III talte.

Lyden på TV-en var av og folk på puben var mer opptatt av pilsen enn kongens hilsen.