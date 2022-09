Klokken 19 taler kongen til et folk i sorg

Hans første tale som konge kringkastes klokken 19.00 fredag kveld.

Kongen av Storbritannia, Charles, har nå ankommet Buckingham Palace i London hvor han skal snakke til folket klokken 19 i kveld.

9. sep. 2022 15:43 Sist oppdatert 25 minutter siden

– Jeg vet at hele landet, samveldet og utallige mennesker over hele verden vil føle dette som et stort tap.

Ordene tilhører Kong Charles av Storbritannia og ble sendt ut like etter dødsfallet til Elizabeth ble offentliggjort.

Etter det har tusener samlet seg utenfor Buckingham Palace for å sørge tapet av dronningen, som satt på tronen i over 70 år.

Nå er det Charles’ tur til å møte et folk i sorg etter dødsfallet til Elizabeth, som omtales som en samlende og stabiliserende kraft i det britiske folk.

I kveld klokken 19.00 skal Kong Charles sette ord på både tapet av sin mor og tapet av folkets dronning.

Millioner vil følge sendingen.

Aftenpostens kommentator mener det med blir et avgjørende øyeblikk for Charles’ periode som regent:

Innsettes snart

73 år gammel fikk Charles tittelen konge i det øyeblikket hans mor gikk bort torsdag ettermiddag. Innsettelsesrådet vil proklamere Charles III som konge av Storbritannia klokken 10 lørdag formiddag britisk tid, opplyser det britiske hoffet.

Kong Charles har forlatt Balmoral-slottet i Skottland og er nå i London. Kongen og dronning Camilla fløy til London fra flyplassen i Aberdeen hvor Charles var ved sin mors side da hun døde.

Vel fremme, etter sakte kjøring fra flyplassen inn til London sentrum, gikk kongen ut i gatene og håndhilste på fremmøtte foran Buckingham Palace. Han og dronning Camilla brukte også tid på å se på blomster folk hadde lagt ned.

Charles hilste på fremmøtte utenfor slottet fredag.

Kongen hadde vært på Balmoral-slottet siden torsdag. Den nye kongen skal i London i møte med statsminister Liz Truss. Det erklæres kongelig sørgetid i Storbritannia fra nå frem til sju dager etter dronning Elizabeth IIs begravelse.

– I forbindelse med Hennes Majestet dronningens død, er det Hans Majestet kongens ønske at det skal være en kongelig sørgetid fra nå og til sju dager etter dronningens begravelsen, heter det i en uttalelse fra Buckingham Palace.

Britene markerte dronningens død med et blomsterhav.

Begravelsen

Datoen for dronningens begravelsen er ikke fastsatt ennå.

Den kongelige sørgeperioden vil bli gjennomført av medlemmer av kongefamilien, hoffet og deres representanter under gjennomføring av offisielle plikter. De kongelige residensene vil stenges til etter dronningens begravelse.

I dagene frem mot begravelsen er det en rekke ritualer og seremonier som skal gjennomføres, blant annet en spesiell klokkeringing fra de store kirkene og katedralene i London, en rundtur i England, Skottland, Wales og Nord-Irland for den nye kongen, og britiske diplomater fra hele verden vil samles i London.

Selve begravelsesseremonien vil finne sted i Westminster Abbey, med påfølgende begravelsen i St. George's kapell ved Windsor Castle.