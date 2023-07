UD fraråder ikke reiser til skogbrannrammede land. Det gjør de nesten aldri.

Krig og konflikt får UD til å trykke på reiseråd-knappen. Da er det farlig for nordmenn å reise dit. Naturkatastrofer er derimot en helt annen sak.

Skogbrann på den greske øya Rhodos har ført til den største evakueringen av både turister og lokale i Hellas’ historie. Vis mer

Skogbranner herjer i Europa.

På Rhodos har over 20.000 mennesker, både turister og lokale innbyggere, blitt evakuert. En gjeter er funnet død på øya etter å ha blitt tatt av flammene.

Forsikringsselskapet Fremtind melder om desperate turister i Hellas, ifølge NTB.

Det har også vært meldt om branner flere steder i Sør-Europa, som Sicilia, Korfu, Kroatia og Portugal.

Utenriksdepartementet (UD) vil likevel ikke fraråde nordmenn fra å reise til områdene.

Hvorfor? UD utsteder normalt ikke reiseråd i forbindelse med naturkatastrofer.

UD gir reiseråd når de mener det er farlig eller utrygt å være i et land eller enkelte deler av et land.

– Vi bruker i stedet reiseinformasjon og meldinger til reisende aktivt for å nå norske borgere, sier kommunikasjonssjef i UD Tuva Bogsnes.

Flere tusen turister er blitt evakuert fra ferieparadiset Rhodos de siste dagene. Utenriksdepartementet ser på situasjonen som «alvorlig», men fraråder ikke nordmenn å reise dit. Vis mer

Fakta Utenriksdepartementets reiseråd Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Råd kan gis for hele land eller deler av land. Aftenpostens gjennomgang viser at 22 av dagens 52 reiseråd gjelder hele land. Det finnes tre nivåer av reiseråd: fraråde reiser som ikke er strengt nødvendige fraråde alle reiser fraråde alle reiser til eller opphold i et land og norske borgere oppfordres til å forlate landet Reiseråd gis, justeres og oppheves etter en konkret helhetsvurdering av den aktuelle situasjonen. Sikkerhet på reise er den enkeltes ansvar. UD kan aldri garantere at det er trygt å reise til et land eller område. Dersom man velger å reise til et land/område som er omfattet av et reiseråd, bør man undersøke om reiseforsikringen gjelder for reisen. Man bør også være oppmerksom på at norske myndigheter vil ha begrenset mulighet til å bistå reisende i land/områder som er omfattet av reiseråd. Kilde: Utenriksdepartementet Vis mer

Ikke alvorlig nok

Reiseråd er en aktiv anbefaling fra UD når departementet mener det er nødvendig å fraråde reiser til bestemte land eller områder.

– Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter, opplyser Bogsnes.

Aftenposten har spurt om UDs konkrete sikkerhetsvurdering angående de skogbrannherjede områdene i Europa. Vi har også spurt hvilke konkrete forhold som gjør at UD ikke utsteder reiseråd for disse landene.

Til det svarer Bogsnes at departementet vurderer situasjonen i Hellas og andre land i Sør-Europa som «alvorlig» og at departementet gjør daglige vurderinger om situasjonen.

– Hvorfor vurderer UD krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som mer alvorlig enn for eksempel omfattende skogbranner, når det gjelder nordmenns sikkerhet i utlandet?

– Et reiseråd opprettes etter en helhetsvurdering, svarer Bogsnes på spørsmålet.

Bogsnes nevner også at ingen av de andre nordiske landene har utstedt reiseråd for Hellas på grunn av skogbrannene.

Ingen reiseråd om naturkatastrofer

Bogsnes understreker at det er situasjoner hvor det kan være aktuelt å utstede reiseråd, også når det er snakk om naturkatastrofer.

– Bortfall av kritisk infrastruktur som er nødvendig for å opprettholde liv og helse vil være et kriterium for å vurdere reiseråd til et område eller land.

Aftenposten har gått gjennom alle reiserådene Utenriksdepartementet har for tiden. De har pr. nå reiseråd for 52 land.

Blant disse er det ingen som gjelder reelle eller potensielle naturkatastrofer. Alle dreier seg om krig, konflikt eller politisk uro.

I reiseinformasjonen informerer UD om naturkatastrofer og naturforhold, men dette har tilsynelatende ikke påvirkning for noen av reiserådene.

Fakta Disse 52 landene har reiseråd Afghanistan

Algerie

Armenia

Aserbajdsjan

Belarus

Benin

Burkina Faso

Burundi

Colombia

Den sentralafrikanske republikk

DR Kongo

Egypt

Elfenbenskysten

Etiopia

Filippinene

Georgia

Haiti

India

Irak

Iran

Israel

Jemen

Jordan

Kamerun

Kenya

Libanon

Libya

Malaysia

Mali

Mauritania

Moldova

Mosambik

Myanmar

Niger

Nigeria

Nord-Korea

Pakistan

Palestina

Republikken Kongo

Russland

Saudi-Arabia

Somalia

Sudan

Syria

Sør-Sudan

Thailand

Togo

Tsjad

Tunisia

Tyrkia

Ukraina

Venezuela Vis mer

Vil ikke dele reiseråd-kriterier

Aftenposten har gjentatte ganger spurt Utenriksdepartementet hva som er de konkrete kriteriene for å utstede reiseråd, på generelt grunnlag.

Bogsnes nevner at det blant annet kan være bortfall av infrastruktur, fare for terror, trusler mot norske interesser eller sosial og politisk uro.

Men en fullstendig liste over kriterier vil hverken kommunikasjonssjefen gi eller bekrefte at eksisterer.

– Vurderingene gjøres bredt og konkret, basert på informasjonen UD besitter om et land eller deler av et land til enhver tid. I dette ligger også at reiserådene vurderes jevnlig.

To turister fra Sveits ser på skogbrannen herje nær landsbyen Archangelos på Rhodos. Vis mer

Mange er stresset

Lørdag og søndag fikk UDs døgnsenter i Oslo rundt 70 henvendelser fra publikum om situasjonen på Rhodos, opplyser de. Trykket roet seg på mandag med rundt 20 henvendelser. Det kom fra folk som befinner seg på Rhodos og Sicilia, eller planlegger å reise dit.

Forsikringsselskapet Fremtind melder om desperate turister i Hellas, men If og Gjensidige snakker mer avmålt om situasjonen, ifølge NTB.

– Vi opplever kunder som er desperate etter hjelp akkurat nå. De har ikke tilgang til bagasjen sin, de mangler utgifter knyttet til evakuering hjem til Norge eller til nærmeste tilfluktssted. Vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, sier kommunikasjonssjef Anette Grønby Rein i Fremtind i en pressemelding.

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If har ikke helt samme forståelse av situasjonen som Fremtind om «desperate turister».

– Men mange henvender seg til oss og er stresset. De har kommet opp i en situasjon de ikke har vært i før. Og mange er usikre og ringer oss for å få råd om hva man skal gjøre, sier Clementz til NTB.