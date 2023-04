Flyturene dine er blitt mer turbulente de siste årene. Enda verre skal det bli.

Stadig flere fly rammes av kraftig og alvorlig turbulens. Årsaken er klimaendringer. Det betyr at det vil bli enda verre.

Du blir kanskje rystet av denne saken. Men tar du fly i årene som kommer, er det større sannsynlighet for at du blir ristet.

21.04.2023 22:23

– Vi har ikke statistikk på dette. Så vi har ikke noe som viser at det er mer turbulens enn vanlig, opplyser pressevakt Anna-Lena Nordling i Norwegian.

Men det er andre som følger bedre med. Både meteorologer og forskere har over tid pekt på en klar tendens: Turbulens skjer oftere enn før, og det er blitt stadig mer uforutsigbart å spå.

Det siste på grunn av en økning i typen turbulens som bokstavelig talt kommer fra klar himmel.

I år har turbulens stått bak flere dramatiske flyepisoder der passasjerer er blitt skadet:

I januar ble 25 personer skadet på et fly i Hawaii.

I mars døde én person etter å ha opplevd ekstrem turbulens på et fly nordøst i USA.

Samme måned måtte et Lufthansa-fly nødlande på grunn av ekstrem turbulens. Syv passasjerer ble skadet. Skuespiller Matthew McConaughey, som var på flyet, fortalte i en podkast at pilotene «helt mistet kontrollen» over flyet. Slik så det ut i flyet etter turbulensen:

Og alt tyder på at den plutselige ristingen skal bli verre frem mot det neste århundret.

Varsler dobling av uforutsigbar turbulens

Turbulens er kort fortalt urolig luft. Det inntreffer når luften beveger seg kaotisk og tilfeldig.

De skjer ved at for eksempel temperaturen eller trykket i luften forandrer seg. For eksempel når man flyr inn i områder med uvær eller skyer. Eller dersom ting som et høyt fjell får vinden til å skifte retning. I alle disse tilfellene blir piloter og radarer som oftest varslet om det som kommer.

Unntaket er klarluftsturbulens. Det er kort fortalt en type turbulens som skjer uten forvarsel.

Og det er særlig denne typen som har økt de siste årene. En rapport fra forskningsinstituttet American Geophysical Union (AGU) i 2017 sier at klarluftsturbulensen kommer til å doble seg i flere geografiske områder mellom år 2050 og 2080.

Årsaken? Den er forskningen tydelig på.

Knyttes tydelig til global oppvarming

Klimaendringene har påvirket jetstrømmene i atmosfæren verden rundt. Det er særlig rundt disse at klarluftsturbulensen har det med å inntreffe.

En AGU-rapport fra 2020 peker på at global oppvarming forandrer vinden over både Europa og Asia. Trenden har vært tydelig i flere tiår, ifølge en artikkel fra Nature.

Ifølge AGU-rapporten, er det de kraftigste turbulens-typene som vil øke mest.

Men hvorfor skjer dette?

Markant økning siden 1979

Paul Williams er professor ved Universitetet i Reading. Han er også en av dem som har skrevet artikkelen i Nature om turbulensen.

Artikkelen handler i stor grad om at det er blitt vertikale vindskjær i luften. Det kan kort forklares som skarpe forandringer i retningen vinden blåser. Økningen i vindskjær har samme oppadgående kurve som turbulensen.

– Mengden har økt med 15 prosent siden observasjonene startet i 1979, sier Williams til NPR.

Det gjelder også i luftrommet over Norge. AGU-rapporten spår en kraftig økning i vindskjær frem mot 2100.

Williams er ikke i tvil om at økningen i vindskjær skyldes økte utslipp av CO₂ og andre drivhusgasser. Det påvirker jetstrømmene, sier han.