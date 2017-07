John McCain trosset livstruende sykdom for å stemme i Senatet. I natt ga han Trump et sviende nederlag.

Da senator John McCain gikk frem på gulvet i Senatet i natt og holdt tommelen ned, kunne man tydelig høre kollegene gispe av overraskelse.

Det var et dramatisk øyeblikket da krigshelten og den tidligere presidentkandidaten knuste sitt eget partis drøm om å fjerne Obamas helsereform.

Samtidig ga han president Donald Trump, som ved flere anledninger har gjort narr av McCain, et sviende nederlag.

Stemte midt på natten

Klokken var nesten to om natten i da Senatet hadde siste avstemning om helsereformen i maratonuken før sommerferien.

McCain fikk nylig beskjed om at han har hjernesvulst, men fløy til Washington denne uken for å være med på Senatets avstemninger. Mange trodde det betydde at republikanerne ville få flertall for et av sine forslag. McCain har vært en sterk motstander av Obamacare.

Men sent i natt var han altså en av tre konservative senatorer som stengte døren for det siste desperate forslaget fra republikanerne.

Det andre kammeret i Kongressen, Representantenes hus, vedtok et alternativ til Obamacare i juni. Dette lovforslaget ble så sendt til Senatet, der det ble omarbeidet.

En ny fase

I uken som gikk har Senatets majoritetesleder Mitch McConnell forsøkt å presse gjennom et flertall i Senatet for å fjerne Obamacare. Senatet har stemt over flere forslag. Det siste var en såkalt «skinny repeal», en svært forenklet variant av alternativene republikanerne har diskutert.

Håpet var at de kunne få flertall for det forenklede forslaget slik at de kunne fortsette prosessen i såkalt «konferanse». Det betyr at representanter for de to kamrene i Kongressen forhandler seg frem til et felles forslag, som deretter blir vedtatt.

Flere senatorer hadde på forhånd uttrykt bekymring for forslaget, og ville ha forsikringer fra republikanske ledere om at dette ikke ville bli stående.

Til slutt ble det altså nedstemt ved hjelp av McCain, pluss to moderate republikanere, Lisa Murkowski fra Alaska og Susan Collins fra Maine. Dermed feilet forslaget med minst mulig margin, 49 mot 51 stemmer. Alle demokratene stemte mot.

– Nå er det på tide å bevege seg videre, sa McConnell etter avstemningen.

AARON P. BERNSTEIN / REUTERS

Gråtkvalt demokrat

Demokratenes leder Chuck Schumer ba gråtkvalt om at begge sidene nå begynner å jobbe sammen. Han trakk frem Senator John McCains tale tirsdag, der McCain holdt en lidenskapelig appell til sine kolleger om å ta ansvar og jobbe sammen.

– Det er på tide å begynne å tenke nytt. Vi feirer ikke, men vi er lettet at millioner av mennesker som ville blitt drastisk berørt av ny helsereform får beholde helseforsikringen sin, sa Schumer.

Schumer sa flere ganger at han nå ønsket at de to partiene sammen skulle finne løsninger på problemene med Obamacare.

En vei fremover

Flere amerikanske kommentatorer spekulerer i om dette kan være et vendepunkt for Washington, og en spore til bedre samarbeid mellom de to partiene. Etter skyteepisoden på en baseballtrening tidligere i sommer, der en kongressmann ble alvorlig skadd, har det vært mye diskusjon om det svært polariserte klimaet i politikken.

Tirsdag ba McCain om at politikerne nå finner nye måter å samarbeide bedre.

– Hva har vi å tape på å prøve å finne løsninger på problemene sammen? sa McCain.

– Vi får ingenting gjort, mine venner. Vi får ingenting gjort!