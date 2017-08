Den danske justisministeren vil forby voldelig bande

Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen vil undersøke mulighetene for å oppløse Loyal to Familia-banden (LTF) ved dom. Det melder Danmarks Radio (DR).

Siden lederen for den Københavns-baserte banden slapp ut av fengsel i mars, har det vært meldt om skyteepisoder, utpressing og opptrapping i narkotikahandelen i deler av den danske hovedstaden.

I slutten av mai satt LTF kursen også mot Århus, der det har vært meldt om ukentlige skyteepisoder i hele sommer. Politiet sier banden har gått til krig mot lokale grupperinger, trolig for å få kontroll på de svarte markedene der.

I forrige uke gikk bandekrigen utover to uskyldige innbyggere i København, som ble truffet av skudd etter å ha havnet midt i to forskjellige skyteepisoder i bydelen Nørrebro forstaden Tingbjerg. Det fikk politiet til å gå ut og advare menn i alderen 17–25 mot å ferdes i Nørrebro-området, fordi de risikerer å bli skutt.

Fakta: Lojal to Familia Dansk bande etablert i nabolaget Nørrebro i København høsten 2012. Gruppen skal stå bak skuddvekslinger, knivstikking, utpressing og narkohandel i flere danske byer. Består hovedsakelig av unge menn med innvandrerbakgrunn, men også etniske dansker. Ledes, ifølge danske aviser, av dansk-pakistanske Shuaib Khan, som i mange år har sonet fengselsstraff for vold med døden til følge. Hevder å ha avdelinger i København, Hillerød, Helsingør og Nivå og jobber nå for å få fotfeste i Århus. Kilder: Berlingske, TV 2 Danmark, Jyllands-Posten, Wikipedia

Vil ha forbud

Nå har Danmarks justisminister fått nok. Han vil ha gruppen oppløst ved dom.

– Jeg har bedt Rikspolitiet og Riksadvokaten om å undersøke hvorvidt det er grunnlag for å reise en sak for å gjøre banden ulovlig, sier han til DR.

Bax Lindhardt / SP / SP

DR skriver at dersom en domstol finner tilstrekkelig juridisk grunnlag for å oppløse banden på grunn av voldelig aktivitet, vil det kunne bli straffbart å utføre handlinger i gruppens navn. LTF bruker blant annet plagg med logoer for å markere kontroll over visse nabolag.

Man vil også kunne straffes med fengsel hvis man blir tatt i å slutte seg til eller rekruttere nye medlemmer.

Kan være grunnlovsstridig

Lignende forsøk på å forby gjenger har vært gjort tidligere i Danmark. Både i forbindelse med motorsykkelkrigene på 1990-tallet og i 2008, da den daværende justisministeren ønsket å oppløse den islamistiske bevegelsen Hizb-ut-Tahrir.

Kritikere sier likevel det er vanskelig å få finne tilstrekkelig juridisk grunnlag til å gå imot grunnlovens beskyttelse av retten til forenings- og forsamlingsfrihet. Utfordringen ligger i å bevise at gruppen – og ikke bare de individuelle medlemmene – er voldelige, skriver DR.

Etablerer hotline

Onsdag kunngjorde også Københavns politi at de har etablert en midlertidig hotline til innbyggerne i de byområdene som er rammet av gjengkriminaliteten. Nummeret gir folk mulighet til å sende SMS, bilder og videoklipp direkte til operasjonslederne.

Sjefinspektør Jørgen Bergen Skov i Københavns politi sier de håper grepet vil gjøre det mulig for flere personer å dele informasjonen de sitter på med etterforskerne.