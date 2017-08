Dødstallet stiger etter valgprotester i Kenya

En arbeider ved et likhus i Kenyas hovedstad Nairobi opplyser at ni personer som har dødd som følge av skuddskader, ble brakt dit lørdag.

De ni ble brakt fra slumområdet Mathare, der opposisjonen mot Uhuru Kenyatta har stor støtte.

Tidligere lørdag opplyste myndigheter og politi at ytterligere to døde er funnet i andre deler av landet.

– En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sa helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.

I byen Siaya sørvest i landet opplyser en anonym polititjenestemann at en mann ble skutt og drept i en demonstrasjon, og at demonstrantene hindret politiet fra å hente ut den døde mannen.

De to hendelsene fant sted natt til lørdag, og det antas at de ni som ble brakt til likhuset i Nairobi døde rundt samme tid.

Flere drept

I tillegg skal ytterligere ett drap ha funnet sted. En fotograf fra AFP sier han så en død ni år gammel gutt. Guttens familie fortalte til fotografen at gutten var blitt skutt i ryggen da han sto på en balkong i fjerde etasje i en bygning i slumbydelen Mathare for å se på demonstrasjonen. Denne hendelsen er ikke bekreftet, og det foreligger dessuten en annen versjon av samme hendelse.

Fotografer fra AP var i det samme området og var vitne til at politiet skjøt med skarpt og brukte tåregass mot demonstranter i Mathare-området. AP har snakket med Wycliff Mokaya, som sier han er far til niåringen. Niåringen er hans datter, sier han, og hun ble drept da hun ble truffet av streifskudd mens hun lekte på balkongen.

– Jeg så henne leke med vennene sine da hun plutselig falt ned. Hun var mitt eneste håp, sier Mokaya.

Fra før er det bekreftet av myndighetene at minst tre personer ble drept tidligere i uken etter tirsdagens valg.

Den sittende presidenten vant

Opposisjonens kandidat Raila Odinga hevder valgresultatet ble manipulert og har kalt tirsdagens valg i regionens rikeste land for en farse.

De offisielle resultatene har latt vente på seg, men sent fredag kveld fastslår valgkommisjonen at Kenyatta gikk av med seieren. Den sittende presidenten fikk 54,27 prosent av stemmene, mens Odinga måtte nøye seg med 44,74 prosent.

– La oss være fredelige. Det er ikke nødvendig med vold, sa Kenyatta da resultatet var klart.

Opptøyer og skyting

Valgkommisjonen understreker at valget gikk troverdig, rettferdig og fredelig for seg, og feiringen startet umiddelbart i Kenyattas kjerneområder. Samtidig tok flere innbyggere i noen av Odingas bastioner til gatene og viste sitt raseri med opptøyer og plyndring.

Både i Nairobi-slummen Kibera og i byen Kusumu sørvest i landet meldes det om skyting.

Jerome Delay / AP Photo / NTB scanpix

– Det er skyting overalt, vi vet ikke hvordan det vil gå, og vi ber for fred, sier innbyggeren Lucas Odhiambo i Kisumu.

– Det var fred, men folk begynte å blåse i Vuvuzelaene straks resultatene ble kunngjort, og politiet rykket inn, tilføyer han.

To drept i sammenstøt

Tidlig lørdag morgen var det fortsatt sammenstøt mellom politi og demonstranter i slumområdene Mathare og Kibera i hovedstaden.

Lørdag morgen melder NTB også at minst to personer er drept i nye sammenstøt andre steder i landet.

– En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sier helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.

Ben Curtis / TT / NTB scanpix

I byen Siaya sørvest i landet opplyser en anonym polititjenestemann at en mann ble skutt og drept i en demonstrasjon, og at demonstrantene hindret politiet fra å hente ut den døde mannen.

De to hendelsene fant sted natt til lørdag. I tillegg har minst tre personer blitt drept tidligere i uken etter tirsdagens valg.

Samtidig har tilhengere av Kenyatta inntatt gatene for å feire, noe som også har ført til tap av menneskeliv.

– Fire personer mistet livet da de ble påkjørt mens de feiret, sier en polititalsmann.

Utstrakt hånd

Etter at han ble utropt til vinner, strakte Kenyatta ut en hånd til Odinga og hans tilhengere. Han ba dem samarbeide.

– Vi er ikke fiender. Vi er alle borgere av én republikk. Som i enhver konkurranse må det alltid være vinnere og tapere, men vi tilhører alle den store nasjonen Kenya, sa presidenten.

Odingas allianse NASA har i dagene etter tirsdagens presidentvalg hevdet at resultatene er blitt hacket og manipulert, og de boikottet kunngjøringen fra valgkommisjonen fredag.

– Innsigelsene våre har ikke blitt besvart, sa koalisjonsleder Musalia Mudavasi.

Ifølge Mudavasi har de fått beskjed om at spørsmålene deres skal besvares etter seremonien der resultatene kunngjøres.

Også i 2013 hevdet Odinga at valgresultatet var rigget. Han tok da saken til landets høyesterett, hvor han tapte.

– Mye spenning

Internasjonale observatører har uttrykt tillit til valgkommisjonen, og sier ingenting tyder på at resultatet er blitt manipulert.

Det brøt også tidligere denne uken ut voldelige demonstrasjoner flere steder i landet etter at opposisjonen hevdet at valgresultatene er blitt hacket og manipulert og krevde at deres kandidat ble utnevnt til president.

Opposisjonsalliansen NASA krever å få tilgang til valgkomiteens servere og sa de da ville godta valgresultatet selv om det er Kenyatta som står som vinner.

Valgkomiteen sammenligner resultatene fra det elektroniske stemmesystemet med opptellingen fra papirskjemaer fra valglokalene. Dette er et ekstratiltak som ble opprettet etter opposisjonsalliansens anklager.