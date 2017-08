Opptøyer i Kenya etter at Kenyatta ble utropt til valgvinner

Opposisjonens kandidat Raila Odinga hevder valgresultatet ble manipulert og har kalt tirsdagens valg i regionens rikeste land for en farse.

De offisielle resultatene har latt vente på seg, men sent fredag kveld fastslår valgkommisjonen at Kenyatta gikk av med seieren. Den sittende presidenten fikk 54,27 prosent av stemmene, mens Odinga måtte nøye seg med 44,74 prosent.

– La oss være fredelige. Det er ikke nødvendig med vold, sa Kenyatta da resultatet var klart.

Opptøyer og skyting

Valgkommisjonen understreker at valget gikk troverdig, rettferdig og fredelig for seg, og feiringen startet umiddelbart i Kenyattas kjerneområder. Samtidig tok flere innbyggere i noen av Odingas bastioner til gatene og viste sitt raseri med opptøyer og plyndring.

Både i Nairobi-slummen Kibera og i byen Kusumu sørvest i landet meldes det om skyting.

Jerome Delay / AP Photo / NTB scanpix

– Det er skyting overalt, vi vet ikke hvordan det vil gå, og vi ber for fred, sier innbyggeren Lucas Odhiambo i Kisumu.

– Det var fred, men folk begynte å blåse i vuvuzelaene straks resultatene ble kunngjort, og politiet rykket inn, tilføyer han.

Utstrakt hånd

Etter at han ble utropt til vinner, strakte Kenyatta ut en hånd til Odinga og hans tilhengere. Han ba dem samarbeide.

– Vi er ikke fiender. Vi er alle borgere av én republikk. Som i enhver konkurranse må det alltid være vinnere og tapere, men vi tilhører alle den store nasjonen Kenya, sa presidenten.

Odingas allianse NASA har i dagene etter tirsdagens presidentvalg hevdet at resultatene har blitt hacket og manipulert, og de boikottet kunngjøringen fra valgkommisjonen fredag.

– Innsigelsene våre har ikke blitt besvart, sa koalisjonsleder Musalia Mudavasi.

Ifølge Mudavasi har de fått beskjed om at spørsmålene deres skal besvares etter seremonien der resultatene kunngjøres.

Også i 2013 hevdet Odinga at valgresultatet var rigget. Han tok da saken til landets høyesterett, hvor han tapte.

– Mye spenning

Internasjonale observatører har uttrykt tillit til valgkommisjonen, og sier ingenting tyder på at resultatet har blitt manipulert.

Det brøt også tidligere denne uka ut voldelige demonstrasjoner flere steder i landet etter at opposisjonen hevdet at valgresultatene har blitt hacket og manipulert og krevde at deres kandidat ble utnevnt til president.

Opposisjonsalliansen NASA krever å få tilgang til valgkomiteens servere og sa de da ville godta valgresultatet selv om det er Kenyatta som står som vinner.

Valgkomiteen sammenligner resultatene fra det elektroniske stemmesystemet med opptellingen fra papirskjemaer fra valglokalene. Dette er et ekstratiltak som ble opprettet etter opposisjonsalliansens anklager.