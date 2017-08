Løsepengeviruset i juli: Danske Moller-Maersk kan ha tapt milliarder på dataangrep

Moller-Maersk er verdens største innen containerfrakt. Selskapets datamaskiner ble nærmest paralysert 27. juni, på linje med en rekke andre selskaper rundt i verden.

Gransking av hendelsen viser at angrepet kom via ukrainske regnskapsprogrammer. Angrepet ble stanset dagen etter, men driften ble rammet i flere uker etterpå.

«Ransomware»-angrepet ble omtalt av sikkerhetseksperter som en del av et endret trusselbilde i juli. Les saken her.

Selskapet anslår at det tapte mellom 200 og 300 millioner dollar, tilsvarende mellom 1,6 og 2,4 milliarder norske kroner.

Konsernsjef Søren Skou sier at fraktvolumet sank for en periode, men forsikrer at Moller-Maersk ikke mistet viktige data.