Eritreas hovedstad på UNESCOs verdensarvliste

Avstemmingen ble utført under FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjons (UNESCO) sesjon i Polen, og kommer etter lang tids lobbyvirksomhet fra regjeringen i Eritrea. Det er Asmaras modernistiske arkitektur fra det 19. og 20. århundre, som ble designet av italienske arkitekter under kolonitida, som blant annet trekkes fram.

Eritreas ambassadør til Frankrike og fast representant i UNESCO, Hanna Simon, kaller beslutningen for en «seier ikke bare for Eritreas befolkning, men for Afrika og hele verden».

Simon understreket at til tross for «kolonitidas avtrykk» så er Asmara en del av Eritreas identitet og landets «kamp for selvbestemmelsesrett».

Eritrea kjempet i tre tiår en kamp for å bli uavhengig fra Etiopia, og siden 1991 har landet blitt et av verdens mest lukkede.