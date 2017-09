Etiopia: Over 55.000 fordrevet på en uke

Minst 50 personer med somalisk etnisitet skal være drept i kamper som brøt ut i Somali-regionen tirsdag.

En tjenestemann i regionen Oromia opplyste søndag at over 55.000 oromoene har flyktet i frykt for hevnaksjoner fra lokale politistyrker.

Disse kommer på toppen av nesten en halv million mennesker som er blitt drevet på flukt siden begynnelsen av året.

Ledere fra de to regionene møttes i hovedstaden Addis Abeba søndag. De sier at de jobber med en avtale slik at flyktningene kan vende tilbake.

De to folkegruppene har anklaget hverandre for situasjonen og kommet med til dels ulike versjoner av hendelsene.

Mens oromoene sier at somaliske spesialstyrker står bak fordrivelsen, har somaliere anklaget etiopiske styrker for ikke å gripe inn når de blir angrepet av oromoene.

De to folkegruppene har lenge konkurrert om ressursene i et områdene med omfattende tørke. Oromia er Etiopias største region, mens Somali er den nest største.