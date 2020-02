De norske EØS-midlene går blant annet til å styrke justisvesenet i mottagerlandene. Domstolene er involvert i slikt samarbeid med flere land. Nå gir domstolenes administrasjon opp å få til en avtale med Polen.

– Vi kan ikke være partnere med et justisdepartement som aktivt undergraver domstolenes funksjon, sier direktør Sven Marius Urke i Domstolsadministrasjonen.

Urke prøvde i det lengste å få på plass en avtale. Etter nesten tre år kastet han inn håndkleet. Parallelt med en dialog som ofte virket konstruktiv har nedbyggingen av rettsstaten bare fortsatt.

– At den norske dommerforeningen har bedt oss om å avslutte har også vært viktig. Dette er et domstol-til-domstol-samarbeid. Uten dommere går det ikke, sier han.

– Gjør domstolene til politisk redskap

Urke jobbet i 12 år på Balkan med utviklingen av uavhengige domstoler der. Han opplevde tidvis at evnen til å bygge opp uavhengige domstoler kunne svikte, men i tilfellet Polen er det annerledes. Det handler om viljen, påpeker han.

– Polen ønsker rett og slett å gjøre domstolene om til et politisk redskap. Ingen land i Europa har hatt en så entydig rask negativ forandring som Polen, sier han. – Dette er helt eksepsjonelt i europeisk rettsstatsutvikling.

Urke frykter også at et fortsatt samarbeid ville kunne bli misforstått som en aksept av justisreformene.

Fakta: Polens justisreformer Etter at Lov- og rettferdighetspartiet PiS kom til makten i 2015 har de gjennomført en rekke endringer i rettsvesenet. De begrunner reformene med treg saksbehandling, at dommerne er en egen klikk med stor makt og at de vil renske ut arven fra kommunisttiden. Kritikken har vært massiv fra opposisjon, EU, internasjonale juristforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner. Regjeringen anklages for å undergrave det fundamentale prinsippet om domstolenes uavhengighet. Reformene er langt på vei gjennomført, men Høyesterett er fortsatt uavhengig. Det kan endre seg i april. Da pensjoneres den sittende høyesterettsjustitiarius.

Lederen for Polens høyesterett møtes med svertekampanjer og hat.

Norge har satt av nærmere 700 millioner kroner i EØS-midler til justissektoren alene i den inneværende perioden. Domstolsadministrasjonen er en av fire partnere på norsk side.

Polen er den største mottageren av EØS-midler. Tilsammen er budsjettet på over åtte milliarder kroner i perioden 2014–2021.

Internasjonalt press

For en måned siden demonstrerte dommere fra Norge og mange andre land i Warszawa. De støttet polske kolleger i kampen mot den såkalte munnkurvloven. Loven ble vedtatt. Det er nå forbudt for dommere å kritisere regjeringens justisreformer. Den første saken mot en dommer som anklages for brudd på denne loven skal opp 20. mars.

Så sent som i forrige uke skrev lederne for fem partifraksjoner i EU-parlamentet et felles brev der de ba om at EU må forhøye presset mot Ungarn og Polen. De mener at den såkalt Artikkel 7-prosessen, der landene kan miste stemmeretten, ikke følges opp tilstrekkelig.

