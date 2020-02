Trump-vennen risikerte lang fengselsstraff. Så tvitret presidenten.

I skyggen av primærvalgene i New Hampshire skjedde det noe oppsiktsvekkende i en domstol i Washington.

Dramatikken rundt rettssaken mot Trump-vennen Roger Stone har nå ført til spørsmål om domstolenes uavhengighet.

Tirsdag grep nemlig Justisdepartementet overraskende inn i en pågående rettssak mot Roger Stone. Stone er en av Donald Trumps allierte og ble tiltalt og dømt i kjølvannet av Mueller-granskningen av Trumps presidentvalgkamp. I november ble Stone funnet skyldig i å ha løyet for Kongressen syv ganger, samt forsøk på å true og påvirke vitner.

Trump: Skrekkelig og urettferdig

Nå var tiden kommet for at domstolen skulle utmåle en straff for lovbruddene.

Aktoratet, advokatene som har ført saken for påtalemyndigheten, mente en passende straff ville være mellom syv og ni års fengsel.

Ikke lenge etter at dette kom ut, tvitret president Donald Trump.

– Dette er en skrekkelig og urettferdig situasjon. De virkelige forbrytelsene skjedde på den andre siden, og ingenting skjer med dem, skrev presidenten.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020

Så grep justisdepartementet, som er den øverste påtalemyndigheten og altså aktorenes overordnede, inn og sa at straffenivået burde være lavere. Det er svært sjelden at justisdepartementet griper inn på denne måten etter at straffepåstand er lagt ned.

Dette igjen førte til det høyst uvanlige at alle fire aktorene trakk seg fra saken. En av dem sa sågar opp jobben i justisdepartementet.

Angriper aktorene

Kerry Kupec, som er talskvinne i justisdepartementet, sier ifølge The Washington Post at avgjørelsen var tatt før Trumps twittermelding.

Trump selv sa også at han ikke hadde blandet seg inn, selv om han sa at aktoratet burde skamme seg for å ha bedt om opptil ni års fengsel for Stone.

«Hvem er disse fire aktorene (Mueller-folk?) som har trukket seg etter å ha blitt avslørt for å ha anbefalt idiotiske ni års fengsel for en mann som ble fanget i en ulovlig etterforskning, Mueller-svindelen, og som aldri skulle ha startet? 13 sinte demokrater?» fortsatte Trump på Twitter.

Who are the four prosecutors (Mueller people?) who cut and ran after being exposed for recommending a ridiculous 9 year prison sentence to a man that got caught up in an investigation that was illegal, the Mueller Scam, and shouldn’t ever even have started? 13 Angry Democrats? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

Onsdag formiddag gratulerte han også justisminister William Barr for å «tatt grep om en sak som var fullstendig ute av kontroll».

Congratulations to Attorney General Bill Barr for taking charge of a case that was totally out of control and perhaps should not have even been brought. Evidence now clearly shows that the Mueller Scam was improperly brought & tainted. Even Bob Mueller lied to Congress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

Tirsdag stoppet Trump også utnevnelsen av en høyprofilert statsadvokat til en kremjobb i Finansdepartementet. Juristen hadde vært involvert i håndteringen av saker knyttet til Mueller-etterforskningen.

– Bananrepublikk

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, reagerer kraftig på det som har skjedd og krever at justisdepartementets interne granskere undersøker hva som har skjedd.

Den demokratiske senatoren Chris Van Hollen mener justisminister Wiliam Barr «må slutte å være presidentens skjødehund. De er i ferd med å gjøre oss til en bananrepublikk», skriver Van Hollen på Twitter.

It’s supposed to be the Dept. of Justice, not a vehicle for Trump to use as an arm of his campaign to attack political adversaries and reward political friends.



AG Barr must stop being the President’s lapdog. They are turning us into a banana republic. https://t.co/NoKdZogayI — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) February 11, 2020

– Redskap for presidenten

Mary McCold, en tidligere aktor og visejustisminister, sier at det er helt usannsynlig at justisdepartementet ikke visste på forhånd hva slags straff aktoratet ville foreslå.

– Det er ingen måte å komme unna inntrykket av at justisdepartementet har tatt imot ordrer fra presidenten og er et redskap for presidenten, sier McCold til The Washington Post.

Hun mener dette er ødeleggende for departementets renommé og troverdighet. Justisminister William Barr har også tidligere blitt beskyldt for å beskytte Trump. Da Mueller-rapporten skulle legges frem, ga han et referat av etterforskningen som granskeren selv ikke kjente seg igjen i.

Jacquelyn Martin, AP/NTB SCANPIX

Fra Nixon til Trump

Roger Stone, som saken gjelder, er ingen hvem som helst. Han har en lang og broket karriere i amerikansk politikk.

Helt siden han jobbet for Richard Nixons valgkamp i 1972 har Roger Stone vært omdiskutert. I motsetning til andre valgkamparbeidere som spesialiserer seg på skitne triks, skryter han av hvordan han tøyer grenser. Allerede som 20-åring under valgkampen i 1972 drev han med lureri.

Han plasserte for eksempel en spion i motkandidaten Hubert Humpreys valgkamporganisasjon.

I ettertid har han avvist at han gjorde noe ulovlig i valgkampen, som i ettertid huskes best på grunn av Watergate-skandalen, og at president Richard Nixon måtte trekke seg i 1974. Stone fortsatte å samarbeide med den tidligere presidenten, samtidig som han tok konsulentoppdrag for andre konservative politikere.

Netflix

Hovedperson i Netflix-film

Etter at saken var strafferettslig foreldet, innrømmet han at han brøt loven i 1980 i arbeidet med å få Ronald Reagan nominert.

Etter at Reagan ble valgt, bestemte Stone og kollegaen Paul Manafort seg for å tjene penger på sitt kjennskap til den nye regjeringen. De dannet et lobbyistfirma som ble et av USAs største.

Manafort var i to måneder leder for Donald Trumps valgkamp i 2016. Nå sitter han i fengsel for forbrytelser som ble avslørt av Robert Muellers etterforskning av båndene mellom Russland og Trumps valgkamp.

Stone har jobbet for Donald Trump siden 1990-tallet, som lobbyist og senere valgkamprådgiver. Allerede i 1998 foreslo han for Trump at han skulle stille til valg som president.

I motsetning til de fleste som tøyer grensene for det lovlige i valgkamper, har ikke Stone noe imot å fortelle om aktivitetene sine. Da Netflix skulle lage en film om ham, stilte han opp og skrøt av bakgrunnen sin. Alt tyder på at han så på det mer som markedsføring enn pinlige avsløringer.

Etter planen skal retten avgjøre straffeutmålingen 20. februar.