Politiet mener mann (29) kjørte inn i folkemengden med vilje

Politiet går nå ut fra at sjåføren kjørte inn i folkemengden med vilje og har nå avlyst alle karnevalsopptog i Hessen, skriver tyske medier. Ifølge distriktskringkastingen Hessenschau er sjåføren en tysk mann på 29 år, som er fra regionen.

Flere barn er blant de skadede, melder tyske medier.

Politiet opplyser at bilføreren er pågrepet.

– Ifølge de første opplysningene er flere personer skadet, heter det fra politiet.

Avisen Bild melder at mer enn 30 personer skal være skadet. Avisen skriver at en tredjedel av de skadede har alvorlige skader.

Tallene er ikke bekreftet av politiet, som opplyser at de foreløpig ikke kan gi detaljer om hendelsen. Politiet bekrefter imidlertid at føreren er pågrepet, og at «flere» personer er skadet.

Ifølge tyske medier skal sjåføren ha kjørt gjennom plastbarrierer som var satt opp av politiet rundt paradeområdet, skriver Reuters.

Den arresterte mannen skal ikke være istand til å svare på spørsmål, skriver tyske Spiegel.

Midt under karnevalsfeiringen

Hendelsen skjedde mandag ettermiddag midt under karnevalsfeiringen i byen Volkmarsen i delstaten Hessen. Rundt 1500 mennesker var samlet under feiringen.

Samme dag ble ofrene for masseskytingen i Hanau, som skjedde forrige uke, begravet.

Byen ligger rundt 280 kilometer sør for Berlin. Volkmarsen har en befolkning på 7000 innbyggere.

Politiet vil ikke gi detaljer

Den tyske nyhetssiden HNA siterte vitner, som sa at det så ut som sjåføren med vilje hadde kjørt rett mot barn i paraden og gitt bånn gass inn i folkemengden, ifølge Reuters.

Politiet i Hessen opplyser at de foreløpig ikke kan gi detaljer om hendelsen og advarer folk mot å spre ubekreftede opplysninger.

Saken oppdateres.