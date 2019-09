Venezuela mobiliserer for storøvelse på grensen til Colombia

Spenningen mellom Colombia og Venezuela fortsetter å øke. Tirsdag startet Venezuelas militære styrker å utplasserte stridsvogner og rakettstillinger og soldater ved flyplassen i La Fria vest i landet.

Under en oppstilling på rullebanen sa admiral og leder av Venezuelas militære overkommando, Remingo Ceballos, til soldatene at de var del av en fredsbevarende styrke, men at de ikke skulle unnvike kamp hvis det ble nødvendig.

– Vi respekterer andre lands væpnede styrker, men vi er ikke redde for noen, sa Ceballos.

Rafael Urdaneta Rojas)/ AP/NTB scanpix

President Nicolás Maduro har beordret utplassering av hele armeen med 150.000 soldater langs den 2.200 kilometer lange grensa mot Colombia. Beslutningen ble kjent etter at Maduro beskyldte nabolandet for å legge opp til en militær konflikt.

Colombias president Ivan Duque har beskyldt Venezuela for å yte støtte og skjule opprørere og tidligere ledere av FARC som har avvist fredsavtalen med Colombias regjering. Nicolás Maduro har på sin side svart med at Colombia bruker disse påstandene som argument for å provosere frem en militær konflikt mellom landene og at han derfor har satt sine egne styrker i høyeste beredskap.