Politiet tror kortslutning utløste brannen i Notre-Dame

En fransk politikilde som ønsker å være anonym opplyser at elektrisk kortslutning foreløpig er etterforskernes hovedteori etter brannen i den nærmere 800 år gamle katedralen.

Politikilden innrømmer at etterforskerne av sikkerhetsgrunner foreløpig ikke har innledet jakten på svar inne i katedralen.

Det er fortsatt fare for at deler av veggene skal rase sammen, og det pågår nå derfor arbeid for å støtte opp disse med bjelker.

Thierry Mallet / AP / NTB Scanpix

Byggefirmaet Le Bras Frères, som drev med restaureringsarbeid på taket av katedralen, avviser at deres arbeid kan ha utløst brann.

Ifølge en talsmann for firmaet ble det verken sveiset eller brukte varme på andre måter på taket, bare montert stillaser til senere bruk i restaureringsarbeidet på taket og spiret.

Den siste arbeideren forlot ifølge firmaet taket én time før brannen ble oppdaget.