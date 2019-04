Elleve døde etter jordskjelv på Filippinene

Provinsen Pampanga, nord for hovedstaden Manila ble hardest rammet av skjelvet, som ulike kilder gir en styrke på mellom 6,1 og 6,3.

Fem personer døde da et supermarked kollapset i byen Porac, drøyt åtte mil nord for Manila. Tre andre personer døde da andre bygninger og strukturer raste sammen i Porac. I en annen by døde en 56 år gammel kvinne og hennes 7 år gamle barnebarn da en vegg raste over dem. I San Marcelino mistet en seksåring livet i et jordskred utløst av skjelvet.

24 mennesker er fortsatt savnet, de fleste av dem i forbindelse med supermarkedet som kollapset. Det pågår en kamp mot klokken i håp om å finne og grave frem så mange overlevende som mulig.

Dødstallene kan stige etter hvert som myndigheten for oversikt over eventuelle skader i avsidesliggende landsbyer i regionen.