Onsdag formiddag lanserte Boris Johnson sitt kandidatur til å bli ny konservativ leder og Storbritannias neste statsminister. Han var sistemann ut -i et finaleheat bestående av 10 konservative kandidater.

Torsdag starter første avstemningsrunde. Da vil kandidatene med lavest oppslutning i parlamentsgruppen bli stemt ut. Se faktarammen under.

Fakta: Slik skjer ledervalget Lederkampen står mellom 10 kandidater. Utvelgelsen skjer i den konservative partigruppen i parlamentet, som består av 330 representanter. De med lavest oppslutning stemmes ut i hver runde. Første runde er torsdag 13. juni. For at kandidaten skal kunne gå til 2. runde, må vedkommende få minst 5 prosent oppslutning i partigruppen. Det vil si at minst 17 konservative parlamentsmedlemmer må støtte kandidaten. I andre runde øker det til 33 parlamentsmedlemmer. Når to kandidater gjenstår, skal ledervalget avgjøres i en uravstemning blant partiets 124.000 medlemmer. Resultatet er ventet å bli kunngjort 22. juli. X

Fakta: Dette er de 10 kandidatene Støtte fra parlamentsmedlemsmedlemmene i parentes. 1. Tidligere utenriksministerBoris Johnson (80) 2. Utenriksminister Jeremy Hunt (33) 3. Miljøvernminister Michael Gove (30) 4. Tidligere brexit-minister Dominic Raab (22) 5. Innenriksminister Sajid Javid (19) 6. Matt Hancock (16) 7. Mark Harper (8) 8. Rory Stewart (7) 9. Esther McVey (6) 10. Andrea Leadsom (5) X

– Jeg har brukt kokain

Opptakten til lederkampen har vært alt annet enn søndagsskoleaktig. Favorittheatet, bestående av tidligere utenriksminister Boris Johnson, miljøvernminister Michael Gove og utenriksminister Jeremy Hunt, har i dagesvis konkurrert om de feteste skandaleoverskriftene.

Henry Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

Det startet søndag. Da innrømmet Michael Gove, etter å ha blitt konfrontert med ryktene i et intervju i The Daily Mail, at han skal ha brukt kokain i ungdommen.

Sex, drugs and rock & roll

– Det skjedde ved flere sosiale anledninger for mer enn 20 år siden. På den tiden var jeg en ung journalist. Jeg skulle ønske jeg aldri hadde gjort det, og jeg angrer, forklarte Gove. Men la til at fortidens synder ikke diskvalifiserer ham som statsministerkandidat.

Han får støtte av Dominic Raab, også en av kandidatene til ledervervet. Raab innrømmer å ha brukt cannabis i studietiden. Det samme har Matt Hannock, Esther McVey og Andrea Leadsom innrømmet.

Hannah McKay/ Reuters/ NTB scanpix

Utenriksminister Jeremy Hunt innrømmer å ta drukket «cannabis lassi», en cannabis-milkshake, på en backpackertur til India. Men alle hevder at dette ikke kan sammenlignes med klasse A dop, som kokain.

Hva tok Boris Johnon?

Dermed blusset ryktene om Boris Johnsons kokainbruk til overflaten med ny styrke. Jonhson har ved flere tidligere anledninger blitt intervjuet om sitt angivelige dopbruk. Og gitt like mange ulike svar. I ett intervju sa han at han hadde tatt kokain i universitetstiden.

Henry Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

I et senere intervju påsto Johnson at han ble tilbudt det hvite pulveret, men at han nøs da han skulle ta det og ergo ikke fikk det opp i nesen. Senere har han sagt at han trodde det var hvitt sukker.

Bitre fiender, svik og utroskap

Da Boris Johnson onsdag lanserte sitt kandidatur, ble han igjen konfrontert med dopbruken. Men nektet å svare.

– Jeg har aldri brutt loven. Unntatt da jeg en gang brøt 70-kilometer-fartsgrensen, sa han.

Han svarte heller ikke på noen spørsmål knyttet til hans utenomekteskapelige forhold, skilsmisser eller da han mistet jobben som journalist i The Times. Etter å ha fabrikkert et sitat.

Hatet mot Michael Gove

Boris Johnson unnlot også å rippe opp i den bitre lederstriden mellom ham selv og Michael Gove -som han nå igjen kjemper mot.

Boris Jonhson og Michael Gove sto sammen på Leave-siden under folkeavstemningen i 2016.

Simon Dawson/ Reuters/ NTB scanpix

Da David Cameron trakk seg, sto Boris Johnson klar til å overta som statsminister -med Michael Gove som sentral støttespiller i kampanjen. Men samme morgen som Johnson skulle lansere sitt kandidatur, trakk Gove sin støtte til Johnson. Og lanserte seg selv om kandidat. Samtidig som han mente at Boris Jonhson var uegnet til oppgaven.

– Et dolkestøt i ryggen av de sjeldne. Det skriver Annette Groth i denne analysen på britiskpolitikk.no

Den samlende kandidaten

Men da Boris Johnson lanserte sin kampanje onsdag, var det i en nedstrippet versjon av «Sirkus Boris». Dette var den samlende og ansvarlige kandidaten.

Og den eneste kandidaten som kan slå Labours partileder Jeremy Corbyn ved et eventuelt nyvalg -og også vinne tilbake gamle toryvelgere som har gått over til Nigel Farage og hans nystartede Brexit Party.

Johnson har tidligere sagt at han mener Storbritannia bør forlate EU uten en avtale. Nå tonet han ned dette, og sa at målet er å få en bedre avtale med EU. Men han var samtidig krystallklar på et skilsmissen må gjennomføres som planlagt og innen 31. oktober, som er den nye brexitfristen.

Det kommer ikke på tale å utsette utmeldelsen ytterligere, gjentok han.

– Utsettelse betyr nederlag. Utsettelse betyr Corbyn, advarte Johnson.

