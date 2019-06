Pentagon advarer Det hvite hus mot å bruke militæret til politiske formål

Samtidig sier stabssjef Mick Mulvaney i Det hvite hus at kravet om å få krigsskipet ut av president Donald Trumps syne trolig kom fra en av presidentens støttespillere.

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan sier at han vil sette i gang en gransking ledet av stabssjefen i Pentagon. Han vil også ha nye retningslinjer for militæret, slik at en lignende situasjon kan unngås, opplyser en militærkilde.

– Det er ikke akseptabelt å bruke militæret til politiske formål. Jeg vil håndtere dette på en passende måte, sier Shanahan.

Nekter kjennskap

Trump selv nekter for at han hadde kjennskap til kravet om å skjule skipet.

Torsdag uttalte han seg om saken igjen da han snakket med journalister utenfor Det hvite hus.

– Noen gjorde det fordi de trodde jeg ikke likte ham, ok? Og de gjorde det i beste mening, vil jeg anta, sa Trump.

Skjult bak en lekter

En presenning ble lagt over navnet på skipet i forkant av Trumps Tokyo-besøk, ifølge Wall Street Journal. Presenningen ble imidlertid fjernet før Trumps besøk, og en lekter ble i stedet flyttet slik at navnet på skipet ikke var synlig.

Krigsskipet er kalt opp etter den avdøde senatoren John McCains far og farfar, som var admiraler i marinen. Begge hadde samme navn som senatoren, som var kjent for sin kritikk av Trump. Før den republikanske senatoren døde i fjor, besluttet marinen at krigsskipet offisielt også skulle være oppkalt etter ham.