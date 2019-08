Migrantene flyktet fra menneskehandel og tortur. EU ber medlemslandene ta dem imot.

Redningsskipet har nå tatt om bord 356 mennesker migranter fra overfylte gummibåter i internasjonalt farvann.

Det norskregistrerte redningsskipet venter fremdeles på å søke en trygg havn etter fire redningsaksjoner på like mange dager utenfor Libyas kyst. De første som ble reddet opp i skipet, har vært om bord i tolv dager.

Italias innenriksminister Matteo Salvini slått fast at Ocean Viking skal nektes adgang til italienske farvann. Han har flere ganger nektet skip med migranter å legge til havn i Italia.

Det er 103 barn under 18 år om bord på Ocean Viking. Kun 11 av dem skal være med foreldre eller verge.

Skipet ligger nå i havområdet mellom Malta og den italienske øya Lampedusa. Der venter det på å få klarsignal for å komme i havn.

– Vi har kontaktet sjøfartsmyndighetene i Italia og på Malta og bedt dem om å koordinere arbeidet med å finne en trygg havn til Ocean Viking. Vi forholder oss til havretten som forplikter land til å bistå med slik koordinering, sier lege og president i Leger Uten Grenser, Karine Nordstrand.

Hannah Wallace Bowman / Leger Uten Grenser

EU med fellesløsning

EU-kommisjonen ba tirsdag medlemslandene om å vise solidaritet og å gå med på å ta imot migrantene om bord på Ocean Viking, melder Reuters.

– Det er veldig positivt om et slikt felleseuropeisk initiativ kan være med på å løse den akutte situasjonen for menneskene om bord. Så får man håpe at dette også kan bidra til at man får på plass mer langsiktige felleseuropeiske løsninger som ivaretar rettighetene til mennesker på flukt og skaper mer forutsigbarhet, sier Nordstrand.

Selv om hun ser positivt på fellesløsningen, understreker hun at dersom redningsskipet må være på havet enda en god stund, kan situasjonen om bord bli enda mer kritisk.

– Det er begrenset med mat og drivstoff på skipet. Dessuten er menneskene som har flyktet fra Libya ekstremt sårbare. Det skal ikke mye til før stemningen kan forverres, sier hun.

Hannah Wallace Bowman / Leger Uten Grenser

Flyktet fra menneskehandel og tortur

Prosjektkoordinatoren om bord forteller om et overbefolket skip. De har problemer med å få vann, mat og drivstoff til å strekke til, for de vet ikke hvor lenge de må holde det gående. Det samles mye søppel om bord og det er mangel på enkle hygieneartikler.

– Menneskene har nå vært over en uke om bord, og er preget av dette. Mange bærer også med seg grufulle erfaringer fra Libya. De umiddelbare medisinske behovene er tatt hånd om. Mange var dehydrerte og veldig svake, forklarer Nordstrand.

Flere av pasientene har skader fordi de har flyktet fra tortur, vold og overgrep i Libya. De forteller om at de er blitt slått med køller og våpen, og brent med smeltet plastikk.

– Menneskene om bord forteller at de heller vil risikere livet på havet enn å måtte tilbringe en dag til i Libya. De har merker og arr fra vold og mishandling, både fysisk og psykisk, sier presidenten.

Hannah Wallace Bowman / Leger Uten Grenser

KrF ber regjeringen snu

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har sagt at det er uaktuelt å ta imot migrantene i Norge, og at de må transporteres tilbake til Afrika. Franske myndigheter har spurt om Norge kan ta imot menneskene som er om bord på de to redningsskipene Ocean Viking og Open Arms.

– De har spurt om vi kan ta imot migranter fra «Open Arms» og «Ocean Viking». Det har vi sagt nei til, sa justisminister Jøran Kallmyr til NRK tirsdag.

Han sier bakgrunnen er at grunnleggende mekanismer for å forhindre at folk setter ut på sjøen ikke er på plass.

Torsdag gikk KrF ut mot egen regjering med et ønske om at Norge må si ja til å ta imot noen av dem som er om bord.

– Vi jobber for at regjeringen skal kunne ta et annet standpunkt i denne saken, og det ønsker vi å gjøre gjennom et aktivt påvirkningsarbeid, sier parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i KrF til NRK.

Spansk skip fikk gå i havn

Tirsdag ble det også kjent at migranter om bord på det spanske redningsskipet Open Arms kastet seg i havet i forsøk på å svømme til den italienske øya Lampedusa. Tre dager tidligere fikk de klarsignal fra Spania om at de kunne legge til kai i en havn der. Men situasjonen om bord på Open Arms gjorde det uforsvarlig å seile fra Lampedusa til Spania.

De gjenværende om bord i det spanske redningsskipet fikk sent tirsdag kveld gå i land på den italienske øya. Da hadde italias statsminister, Giuseppe Conte, krevd at de mindreårige skulle forlate fartøyet. Salvini nektet først, men erklærte deretter at han motvillig lot 27 «påståtte» mindreårige migranter få gå i land.