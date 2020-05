Kinas ambassadør til Israel er død

Det opplyser det israelske utenriksdepartementet.

Ingen dødsårsak er oppgitt, men polititalsmann Micky Rosenfeld sier at politiet ser på saken.

Avisen Haaretz skriver at ansatte i ambassadørens residens i Herzliya fant Du død i senga og at han trolig døde mens han sov. Det ikke var tegn på at han var utsatt for vold. Ambulanse- og redningstjenesten Magen David Adom opplyser at dødsårsaken ser ut til å ha vært hjertestans.

Du Wei ble utpekt som Kinas ambassadør til Israel i februar. Tidligere hadde han vært Kinas ambassadør til Ukraina fra 2016 til 2019.

Han etterlater seg kone og en sønn. Ingen av dem er i Israel.

Dødsfallet fant sted to dager etter at ambassadøren fordømte uttalelser fra USAs utenriksminister Mike Pompeo, som under et besøk i Israel onsdag kritiserte kinesiske investeringer i landet og anklaget Kina for å skjule informasjon om koronavirusutbruddet.