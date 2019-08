19-åring varetektsfengslet etter drap i Malmö

Drapet har vakt stor oppsikt i Sverige. Kvinnen holdt sin lille baby på armen og gikk sammen med barnets far da hun ble skutt i hodet på åpen gate.

Gjerningsmannen er fortsatt på frifot, men 19-åringen ble pågrepet mandag kveld og siktet for medvirkning til drap, drapsforsøk og brudd på våpenloven. Han befant seg på et annet sted da drapet skjedde, og nekter ifølge sin advokat for å ha noe med saken å gjøre.

Drapsofferet er en kvinnelig lege i 30-årene, ifølge svenske medier. Barnet som hun bar på, ble ikke skadd.

Barnets far gikk sammen med kvinnen. Han er dømt for millionranet av en pengetransport i Brøndby i Danmark i 2008, ifølge opplysninger den svenske rikskringkastingen SVT sitter på.

Barnefaren skal også være dømt for narkotikaforbrytelser i 2016 og for kjøring uten førerkort. Kvinnen er ikke dømt for noe og er ikke blitt knyttet til noe kriminelt tidligere, ifølge opplysningene SVT har fått.

Førstestatsadvokat Anna Palmqvist tror drapet var ment å ramme barnefaren.