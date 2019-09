NASA-forskere bruker et teleskop på en satellitt til å følge med på Fyrverkerigalaksen 25 millioner lysår fra oss. De har i lengre tid overvåket en supernova, en stjerneeksplosjon. På bildet øverst i artikkelen var det særlig den blå flekken oppe til høyre de holdt øye med.

– Svært kort tid

Plutselig kom det inn bilder med et digert grønt lys. Det hadde ikke vært på bildene fra ti dager før. Lyset forsvant igjen like fort.

– Ti dager er svært kort tid for at et så lyst objekt skal vise seg, sier Hannah Earnshaw i en pressemelding fra Jet Propulsion Laboratory i California.

Forskeren ved Caltech i Pasadena er hovedforfatter av en studie i The Astrophysical Journal om hendelsen.

Hovedmistanken

Fenomenet kalles ULX – som står for ultralysende røntgenkilde.

I studien analyserer forskerne hva årsaken til det aktuelle lysglimtet kan være. Vanligvis varer nemlig slike lenge. Hovedmistanken? Et sort hull kan ha slukt en liten stjerne uvanlig raskt.

Event Horizon Telescope Collaboration/Maunakea Observatories via AP / NTB scanpix

Millioner av grader

Hvis noe kommer for nær et sort hull, kan tyngdekraften rive det i stykker. Delene går deretter i bane rundt det sorte hullet så raskt at det varmes opp til millioner av grader. Slik skapes røntgenlyset ULX.

Til sammenligning er temperaturen på Solens overflate ca. 5500 grader celsius.

Vanligvis skjer dette langt saktere enn denne gang i Fyrverkerigalaksen. Derfor grubler forskerne også på andre teorier.

Fakta: Sorte hull Et område i verdensrommet der tyngdekraften er så sterk at ingenting – ikke engang lys – kan unnslippe. Dannes ved at et legeme, for eksempel en stor stjerne, kollapser slik at all massen blir samlet praktisk talt i ett punkt. Kilde: Store norske leksikon

Nøytronstjerne?

En annen teori: Noe har truffet en nøytronstjerne.

Det er en stjerne som en gang eksploderte, men ble til en ekstremt tett og svært magnetisk liten kule i stedet for et sort hull.

Slike kuler kan være på størrelse med en by, men ha samme masse som Solen. Hvis en slik stjerne har trukket til seg et stort objekt, kan det i enkelte tilfeller tenkes å skape et slikt kortvarig lysglimt.

– Vi er nå ett steg nærmere å forstå noen av de sjeldnere og mer ekstreme tilfellene der masse trekkes til et svart hull eller nøytronstjerner, sier Earnshaw.